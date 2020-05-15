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10 Brookfield Avenue
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10 Brookfield Avenue

10 Brookfield Avenue · (201) 398-9898
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Location

10 Brookfield Avenue, Glen Rock, NJ 07452
Glen Rock

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Amenities

patio / balcony
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10 Brookfield Avenue have any available units?
10 Brookfield Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glen Rock, NJ.
Is 10 Brookfield Avenue currently offering any rent specials?
10 Brookfield Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 10 Brookfield Avenue pet-friendly?
No, 10 Brookfield Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glen Rock.
Does 10 Brookfield Avenue offer parking?
Yes, 10 Brookfield Avenue does offer parking.
Does 10 Brookfield Avenue have units with washers and dryers?
No, 10 Brookfield Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 10 Brookfield Avenue have a pool?
No, 10 Brookfield Avenue does not have a pool.
Does 10 Brookfield Avenue have accessible units?
No, 10 Brookfield Avenue does not have accessible units.
Does 10 Brookfield Avenue have units with dishwashers?
No, 10 Brookfield Avenue does not have units with dishwashers.
Does 10 Brookfield Avenue have units with air conditioning?
No, 10 Brookfield Avenue does not have units with air conditioning.
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