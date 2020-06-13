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McCullom Lake, IL
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4701 McCULLOM LAKE Road
Last updated June 13 2020 at 1:47 AM

4701 McCULLOM LAKE Road

4701 Mccullom Lake Road · (847) 910-5022
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

4701 Mccullom Lake Road, McCullom Lake, IL 60050

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,500

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3 Bed · 2 Bath · 1400 sqft

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Amenities

hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
hardwood floors
recently renovated
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4701 McCULLOM LAKE Road have any available units?
4701 McCULLOM LAKE Road has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4701 McCULLOM LAKE Road have?
Some of 4701 McCULLOM LAKE Road's amenities include hardwood floors, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4701 McCULLOM LAKE Road currently offering any rent specials?
4701 McCULLOM LAKE Road isn't currently offering any rent specials.
Is 4701 McCULLOM LAKE Road pet-friendly?
No, 4701 McCULLOM LAKE Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McCullom Lake.
Does 4701 McCULLOM LAKE Road offer parking?
Yes, 4701 McCULLOM LAKE Road does offer parking.
Does 4701 McCULLOM LAKE Road have units with washers and dryers?
No, 4701 McCULLOM LAKE Road does not offer units with in unit laundry.
Does 4701 McCULLOM LAKE Road have a pool?
No, 4701 McCULLOM LAKE Road does not have a pool.
Does 4701 McCULLOM LAKE Road have accessible units?
No, 4701 McCULLOM LAKE Road does not have accessible units.
Does 4701 McCULLOM LAKE Road have units with dishwashers?
No, 4701 McCULLOM LAKE Road does not have units with dishwashers.
Does 4701 McCULLOM LAKE Road have units with air conditioning?
No, 4701 McCULLOM LAKE Road does not have units with air conditioning.
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