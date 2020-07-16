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8669 Crenshaw Drive
Last updated April 6 2020 at 11:14 AM

8669 Crenshaw Drive

8669 Crenshaw Drive · (706) 799-3110
COVID-19 Update
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Location

8669 Crenshaw Drive, Columbia County, GA 30813

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

5 Bedrooms

Unit 8669 Crenshaw Drive · Avail. now

$1,895

5 Bed · 3 Bath · 3124 sqft

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Amenities

on-site laundry
pet friendly
walk in closets
pool
bathtub
Unit Amenities
bathtub
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
pool
Home For Rent - 8669 Crenshaw Drive Grovetown, GA 30813 - THIS 3,124 SQ FOOT HOME FEATURES 5 BEDROOMS AND 3 FULL BATHROOMS.YOU ARE GREETED BY A FOYER WITH DINING ROOM TO YOU LEFT WHICH LEADS INTO THE LARGE OPEN CONCEPT KITCHEN. THE KITCHEN OVER LOOKS THE BREAKFAST NOOK AND LARGE FAMILY ROOM. LOTS OF COUNTER SPACE AND CABINETS! BEDROOM AND FULL BATH ON MAIN LEVEL AS WELL. THE UPPER LEVEL FEATURES MASTER SUITE WITH A SITTING AREA, SEPARATE HIS AND HER WALK IN CLOSETS, DOUBLE VANITY, GARDEN TUB, SEPARATE SHOWER. THE LAUNDRY ROOM IS ACCESSIBLE THROUGH THE MASTER SUITE FOR YOUR CONVENIENCE BUT ALSO ACCESSIBLE VIA THE HALLWAY FOR GUESTS. THREE ADDITIONAL BEDROOMS UPSTAIRS AND ONE FULL BATH! YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED!! YEAR ROUND LAWN MAINTENANCE INCLUDED IN RENTAL RATE!! POOL MEMBERSHIP INCLUDED IN RENTAL RATE!! PETS OK WITH PET DEPOSIT. CALL MATT AT 706.799.3110 OR VISIT WWW.SOUTHERNHOMESANDRENTALS.COM FOR MORE INFO!

(RLNE4396725)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8669 Crenshaw Drive have any available units?
8669 Crenshaw Drive has a unit available for $1,895 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8669 Crenshaw Drive have?
Some of 8669 Crenshaw Drive's amenities include on-site laundry, pet friendly, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8669 Crenshaw Drive currently offering any rent specials?
8669 Crenshaw Drive is not currently offering any rent specials.
Is 8669 Crenshaw Drive pet-friendly?
Yes, 8669 Crenshaw Drive is pet friendly.
Does 8669 Crenshaw Drive offer parking?
No, 8669 Crenshaw Drive does not offer parking.
Does 8669 Crenshaw Drive have units with washers and dryers?
No, 8669 Crenshaw Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 8669 Crenshaw Drive have a pool?
Yes, 8669 Crenshaw Drive has a pool.
Does 8669 Crenshaw Drive have accessible units?
No, 8669 Crenshaw Drive does not have accessible units.
Does 8669 Crenshaw Drive have units with dishwashers?
No, 8669 Crenshaw Drive does not have units with dishwashers.
Does 8669 Crenshaw Drive have units with air conditioning?
No, 8669 Crenshaw Drive does not have units with air conditioning.
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