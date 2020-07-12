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Pace, FL
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3825 RUNNER STONE DR
Last updated July 12 2020 at 4:10 AM

3825 RUNNER STONE DR

3825 Runner Stone Drive · No Longer Available
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Location

3825 Runner Stone Drive, Pace, FL 32571
Berry Place

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
BEAUTIFUL 4 1/2 YR OLD ALL BRICK HOME*OPEN & BRIGHT* FULLY FENCED*CORNER LOT ON QUIET CUL-DE-SAC*4 BEDROOM/2 BATH*OPEN FLOOR PLAN WITH CEILING FANS IN ALL BEDROOMS*WALKING DISTANCE TO DIXON INTERMEDIATE AND SIMS MIDDLE SCHOOLS*HIGH CEILINGS*SPLIT MASTER SUITE WITH GARDEN TUB AND SEPARATE SHOWER* DOUBLE SINKS*WALKIN CLOSET*KITCHEN HAS GRANITE COUNTERS * STAINLESS STEEL APPLIANCES WITH GRANITE ISLAND AND LOTS OF BEAUTIFUL CABINETRY* PRIVATE CORNER LOT WITH COVERED PATIO. AVAILABLE JULY 10, 2020. SMALL PET UPON APPROVAL. NO SMOKERS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3825 RUNNER STONE DR have any available units?
3825 RUNNER STONE DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pace, FL.
What amenities does 3825 RUNNER STONE DR have?
Some of 3825 RUNNER STONE DR's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3825 RUNNER STONE DR currently offering any rent specials?
3825 RUNNER STONE DR is not currently offering any rent specials.
Is 3825 RUNNER STONE DR pet-friendly?
Yes, 3825 RUNNER STONE DR is pet friendly.
Does 3825 RUNNER STONE DR offer parking?
Yes, 3825 RUNNER STONE DR offers parking.
Does 3825 RUNNER STONE DR have units with washers and dryers?
No, 3825 RUNNER STONE DR does not offer units with in unit laundry.
Does 3825 RUNNER STONE DR have a pool?
No, 3825 RUNNER STONE DR does not have a pool.
Does 3825 RUNNER STONE DR have accessible units?
No, 3825 RUNNER STONE DR does not have accessible units.
Does 3825 RUNNER STONE DR have units with dishwashers?
Yes, 3825 RUNNER STONE DR has units with dishwashers.
Does 3825 RUNNER STONE DR have units with air conditioning?
No, 3825 RUNNER STONE DR does not have units with air conditioning.
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