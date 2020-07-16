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Somerset County, NJ
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13 MUSKET DR
Last updated June 4 2020 at 10:53 PM

13 MUSKET DR

13 Musket Drive · (908) 672-2055
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

13 Musket Drive, Somerset County, NJ 07920

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,100

2 Bed · 3 Bath · 1480 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13 MUSKET DR have any available units?
13 MUSKET DR has a unit available for $3,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 13 MUSKET DR have?
Some of 13 MUSKET DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13 MUSKET DR currently offering any rent specials?
13 MUSKET DR is not currently offering any rent specials.
Is 13 MUSKET DR pet-friendly?
No, 13 MUSKET DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Somerset County.
Does 13 MUSKET DR offer parking?
Yes, 13 MUSKET DR offers parking.
Does 13 MUSKET DR have units with washers and dryers?
Yes, 13 MUSKET DR offers units with in unit laundry.
Does 13 MUSKET DR have a pool?
Yes, 13 MUSKET DR has a pool.
Does 13 MUSKET DR have accessible units?
No, 13 MUSKET DR does not have accessible units.
Does 13 MUSKET DR have units with dishwashers?
Yes, 13 MUSKET DR has units with dishwashers.
Does 13 MUSKET DR have units with air conditioning?
No, 13 MUSKET DR does not have units with air conditioning.
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