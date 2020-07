Amenities

recently renovated oven

Unit Amenities oven recently renovated Property Amenities

Great large home perfect for a multi family lifestyle.The home has been completely remodeled in this well established neighborhood of El Vista... Home is located very near the Port Arthur Refineries and Central Mall shopping center.. This home is located in thePort Arthur School District and the area is known for lower taxes. Home has a split bedroom plan allowing for privacy.Gran casa grande perfecta para un estilo de vida multifamiliar. La casa ha sido completamente remodelada en este vecindario bien establecido de El Vista ... La casa est ubicada muy cerca de las refineras de Port Arthur y del centro comercial Central Mall. Esta casa est ubicada en el puerto Arthur El Distrito Escolar y el rea son conocidos por sus impuestos ms bajos. La casa tiene un plan de dormitorio dividido que permite la privacidad.