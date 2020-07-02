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Fairview, NY
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3 HOOK RD
Last updated July 2 2020 at 4:18 PM

3 HOOK RD

3 Hook Road · (845) 454-6334
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

3 Hook Road, Fairview, NY 12601
Fairview

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 64K · Avail. now

$1,450

2 Bed · 2 Bath · 923 sqft

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Amenities

on-site laundry
dishwasher
pool
ceiling fan
playground
some paid utils
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
playground
pool
MOVE RIGHT IN TO THIS SECOND FLOOR, WELL MAINTAINED TWO BEDROOM APARTMENT WITH HEAT & HOT WATER INCLUDED. RENTAL UNIT HAS AN ONSITE LAUNDRY ROOM & STORAGE AREA IN THE BLDG PLUS ITS AMENITIES INCLUDE USE OF THE INGROUND POOL AND PLAYGROUND. CONVENIENTLY LOCATED CLOSE TO THE CULINARY INSTITUTE OF AMERICA, MARIST & DUTCHESS COLLEGES, MEDICAL CENTER AND HOSPITAL, SHOPPING, TRAIN STATION AND MORE**RENTAL APPLICATION, CREDIT CHECK AND REFERENCES NECESSARY**SORRY, NO PETS ALLOWED. Agents, see other remarks: property access agreement in Documents to be signed by your clients/customers and yourself before showings; face mask to be worn during showings.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3 HOOK RD have any available units?
3 HOOK RD has a unit available for $1,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3 HOOK RD have?
Some of 3 HOOK RD's amenities include on-site laundry, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3 HOOK RD currently offering any rent specials?
3 HOOK RD is not currently offering any rent specials.
Is 3 HOOK RD pet-friendly?
No, 3 HOOK RD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fairview.
Does 3 HOOK RD offer parking?
No, 3 HOOK RD does not offer parking.
Does 3 HOOK RD have units with washers and dryers?
No, 3 HOOK RD does not offer units with in unit laundry.
Does 3 HOOK RD have a pool?
Yes, 3 HOOK RD has a pool.
Does 3 HOOK RD have accessible units?
No, 3 HOOK RD does not have accessible units.
Does 3 HOOK RD have units with dishwashers?
Yes, 3 HOOK RD has units with dishwashers.
Does 3 HOOK RD have units with air conditioning?
No, 3 HOOK RD does not have units with air conditioning.
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