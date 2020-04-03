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Hackettstown, NJ
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503 W PLANE STREET
Last updated April 3 2020 at 2:36 PM

503 W PLANE STREET

503 Plane Street · (973) 625-0450
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

503 Plane Street, Hackettstown, NJ 07840

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,200

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2 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
garage
oven
refrigerator
Unit Amenities
in unit laundry
oven
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
CHARMING AND QUAINT TWO BEDROOM APARTMENT LOCATED RIGHT ACROSS THE STREET FROM CENTENARY COLLEGE. THIS RENTAL IS LOCATED ABOVE THE DETACHED GARAGE ON THE WOODED PROPERTY. APARTMENT FEATURES 2 BEDROOMS (ONE DOES NOT HAVE A CLOSET), AN EAT IN KITCHEN, A LIVING ROOM AND A FULL BATH. REFRIGERATOR IS INCLUDED AND TENANT CAN HOOK UP & MAINTAIN THEIR OWN WASHER & DRYER IF THEY DESIRE. TENANT ALSO HAS USE OF LEVELED FENCED IN BACKYARD AND USE OF OFF STREET PARKING ON THE MAIN HOME'S DRIVEWAY. TENANT IS RESPONSIBLE FOR HEAT, ELECTRIC, SNOW REMOVAL OF LEFT SIDE DRIVEWAY & GRASS IN FENCED IN AREA BEHIND GARAGE. LEASE INCLUDES WATER, SEWER, TRASH & RECYCLING. ABSOLUTELY NO PETS AND NO SMOKING. VERY CONVENIENT LOCATION CLOSE TO TRAIN, TOWN CENTER, SHOPPING & CAMPUS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 503 W PLANE STREET have any available units?
503 W PLANE STREET has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 503 W PLANE STREET have?
Some of 503 W PLANE STREET's amenities include in unit laundry, garage, and oven. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 503 W PLANE STREET currently offering any rent specials?
503 W PLANE STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 503 W PLANE STREET pet-friendly?
No, 503 W PLANE STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hackettstown.
Does 503 W PLANE STREET offer parking?
Yes, 503 W PLANE STREET does offer parking.
Does 503 W PLANE STREET have units with washers and dryers?
Yes, 503 W PLANE STREET offers units with in unit laundry.
Does 503 W PLANE STREET have a pool?
No, 503 W PLANE STREET does not have a pool.
Does 503 W PLANE STREET have accessible units?
No, 503 W PLANE STREET does not have accessible units.
Does 503 W PLANE STREET have units with dishwashers?
No, 503 W PLANE STREET does not have units with dishwashers.
Does 503 W PLANE STREET have units with air conditioning?
No, 503 W PLANE STREET does not have units with air conditioning.
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