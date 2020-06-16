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419 Carlisle Avenue
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419 Carlisle Avenue

419 Carlisle Ave · (956) 537-4755
COVID-19 Update
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Location

419 Carlisle Ave, Edinburg, TX 78539

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 4 · Avail. now

$830

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2 Bed · 2 Bath · 3960 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
parking
stainless steel
microwave
range
Unit Amenities
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
2BED/2BATH AVAILABLE FOR LEASE LOCATED IN MON MACK LANDING. THIS PROPERTY IS LOCATED IN A GATED COMMUNITY JUST OFF HWY 107 (UNIVERSITY RD) & MONMACK IN EDINBURG. UNIT INCLUDE QUARTZ COUNTERTOPS, PORCELAIN TILE FLOORING, DECORATIVE/HIGH CEILINGS, STAINLESS STEEL REFRIGERATOR, SMOOTH TOP RANGE, MICROWAVE, WASHER, AND DRYER. IN ADDITION, EACH UNIT HAS A FENCED PATIO QUATER ALONG WITH 2 REAR COVERED PARKING SPACES PER UNIT. PROPERTY IS A MUST SEE AND SHOWS GREAT. CALL LISTING AGENT FOR ADDITIONAL INFORMATION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 419 Carlisle Avenue have any available units?
419 Carlisle Avenue has a unit available for $830 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 419 Carlisle Avenue have?
Some of 419 Carlisle Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 419 Carlisle Avenue currently offering any rent specials?
419 Carlisle Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 419 Carlisle Avenue pet-friendly?
No, 419 Carlisle Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Edinburg.
Does 419 Carlisle Avenue offer parking?
Yes, 419 Carlisle Avenue does offer parking.
Does 419 Carlisle Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 419 Carlisle Avenue offers units with in unit laundry.
Does 419 Carlisle Avenue have a pool?
No, 419 Carlisle Avenue does not have a pool.
Does 419 Carlisle Avenue have accessible units?
No, 419 Carlisle Avenue does not have accessible units.
Does 419 Carlisle Avenue have units with dishwashers?
No, 419 Carlisle Avenue does not have units with dishwashers.
Does 419 Carlisle Avenue have units with air conditioning?
No, 419 Carlisle Avenue does not have units with air conditioning.
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