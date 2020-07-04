All apartments in Dumas
Find more places like 1801 Est 1st ST.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Dumas, TX
/
1801 Est 1st ST
Last updated July 4 2020 at 3:03 PM

1801 Est 1st ST

1801 East 1st Street · (806) 922-7221
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

1801 East 1st Street, Dumas, TX 79029

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2 beds, 2 baths, $775 · Avail. now

$775

2 Bed · 2 Bath · 1140 sqft

Report This Listing

Amenities

w/d hookup
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
all utils included
24hr maintenance
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
furnished
garbage disposal
oven
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
24hr maintenance
bbq/grill
1801 - Property Id: 69411

REMODELED APARTMENT,FRESHLY PAINTED,NEW TILE FLOOR IN ALL ROOMS. WITH VERY LARGE LIVING ROOM, LARGE KITCHEN. LARGE BED ROOMS ,DINNING ROOM. WALKING CLOSET. WASHER DRYER HOOK UP. ALL BILLS PAID AVAILABLE UP ON REQUEST. ADD ADDITIONAL $ 175.00 ON THE BASE PRICE. DEPOSIT ONLY 299. ONE RENT PAY ALL YOUR UTILITY. WE HAVE WEEKLY MONTHLY PARTIALLY FURNISHED RENTAL AVAILABLE WITH ON SELECTED UNITS. WALKING DISTANCE TO ALL SCHOOLS,SHOPPING, AMARILLO COLLEGE,YMCA,GROCERY STORE.24 HOUR MAINTENANCE SERVICE. COIN LAUNDRY ON SITE. ALL APARTMENTS WITH CENTRAL AIR AND HEAT. . PARK IN FRONT OF YOUR HOUSE. ONLY ONE FLOOR. LOTS OF PARKING IN FRONT AND REAR OF YOUR UNITS. LOTS OF YARD TO HAVE WEEKEND FAMILY BARBECUE. ALL CHURCHES ARE VERY CLOSE OR WALKING DISTANCE
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/69411
Property Id 69411

(RLNE5756061)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1801 Est 1st ST have any available units?
1801 Est 1st ST has a unit available for $775 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1801 Est 1st ST have?
Some of 1801 Est 1st ST's amenities include w/d hookup, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1801 Est 1st ST currently offering any rent specials?
1801 Est 1st ST is not currently offering any rent specials.
Is 1801 Est 1st ST pet-friendly?
Yes, 1801 Est 1st ST is pet friendly.
Does 1801 Est 1st ST offer parking?
Yes, 1801 Est 1st ST offers parking.
Does 1801 Est 1st ST have units with washers and dryers?
No, 1801 Est 1st ST does not offer units with in unit laundry.
Does 1801 Est 1st ST have a pool?
No, 1801 Est 1st ST does not have a pool.
Does 1801 Est 1st ST have accessible units?
No, 1801 Est 1st ST does not have accessible units.
Does 1801 Est 1st ST have units with dishwashers?
Yes, 1801 Est 1st ST has units with dishwashers.
Does 1801 Est 1st ST have units with air conditioning?
Yes, 1801 Est 1st ST has units with air conditioning.
Interested in 1801 Est 1st ST?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Apartments For Rent in Nearby Cities

Amarillo, TX

Apartments Near Colleges

Amarillo College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity