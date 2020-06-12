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Dumas, TX
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1305 S. MADDOX AVE 15
Last updated June 12 2020 at 11:44 AM

1305 S. MADDOX AVE 15

1305 S Maddox Ave · (806) 922-7221
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

1305 S Maddox Ave, Dumas, TX 79029

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit 15 · Avail. now

$575

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 779 sqft

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Amenities

w/d hookup
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
all utils included
24hr maintenance
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
furnished
garbage disposal
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
24hr maintenance
bbq/grill
1301 MADDOX - Property Id: 70352

REMODELED APARTMENT,FRESHLY PAINTED,NEW TILE FLOOR IN ALL ROOMS. WITH VERY LARGE LIVING ROOM, LARGE KITCHEN. LARGE BED ROOMS ,DINNING ROOM. WALKING CLOSET. WASHER DRYER HOOK UP. ALL BILLS PAID AVAILABLE UP ON REQUEST. ADD ADDITIONAL $ 175.00 ON THE BASE PRICE. DEPOSIT ONLY 299. ONE RENT PAY ALL YOUR UTILITY. WE HAVE WEEKLY MONTHLY PARTIALLY FURNISHED RENTAL AVAILABLE WITH ON SELECTED UNITS. WALKING DISTANCE TO ALL SCHOOLS,SHOPPING, AMARILLO COLLEGE,YMCA,GROCERY STORE.24 HOUR MAINTENANCE SERVICE. COIN LAUNDRY ON SITE. ALL APARTMENTS WITH CENTRAL AIR AND HEAT. . PARK IN FRONT OF YOUR HOUSE. ONLY ONE FLOOR. LOTS OF PARKING IN FRONT AND REAR OF YOUR UNITS. LOTS OF YARD TO HAVE WEEKEND FAMILY BARBECUE. ALL CHURCHES ARE VERY CLOSE OR WALKING DISTANCE
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/70352
Property Id 70352

(RLNE5755921)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1305 S. MADDOX AVE 15 have any available units?
1305 S. MADDOX AVE 15 has a unit available for $575 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1305 S. MADDOX AVE 15 have?
Some of 1305 S. MADDOX AVE 15's amenities include w/d hookup, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1305 S. MADDOX AVE 15 currently offering any rent specials?
1305 S. MADDOX AVE 15 isn't currently offering any rent specials.
Is 1305 S. MADDOX AVE 15 pet-friendly?
Yes, 1305 S. MADDOX AVE 15 is pet friendly.
Does 1305 S. MADDOX AVE 15 offer parking?
Yes, 1305 S. MADDOX AVE 15 does offer parking.
Does 1305 S. MADDOX AVE 15 have units with washers and dryers?
No, 1305 S. MADDOX AVE 15 does not offer units with in unit laundry.
Does 1305 S. MADDOX AVE 15 have a pool?
No, 1305 S. MADDOX AVE 15 does not have a pool.
Does 1305 S. MADDOX AVE 15 have accessible units?
No, 1305 S. MADDOX AVE 15 does not have accessible units.
Does 1305 S. MADDOX AVE 15 have units with dishwashers?
Yes, 1305 S. MADDOX AVE 15 has units with dishwashers.
Does 1305 S. MADDOX AVE 15 have units with air conditioning?
Yes, 1305 S. MADDOX AVE 15 has units with air conditioning.
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