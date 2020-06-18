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Seymour, TN
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313 Eldorado CirE
Last updated June 15 2020 at 5:20 PM

313 Eldorado CirE

313 Eldorado Circle · (865) 266-0237
COVID-19 Update
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Location

313 Eldorado Circle, Seymour, TN 37865

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 3 beds, 2.5 baths, $1425 · Avail. Jul 1

$1,425

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3 Bed · 2.5 Bath · 1305 sqft

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Amenities

dishwasher
carport
carpet
range
oven
refrigerator
Unit Amenities
carpet
dishwasher
oven
range
refrigerator
Property Amenities
carport
parking
Available 07/01/20 3/2 HOME FOR RENT IN SEYMOUR! - Property Id: 297211

THIS 3 BEDROOM, 2 BATH HOME W/ CARPORT, IS CONVENIENT TO SEYMOUR, KNOXVILLE AND THE SURROUNDING COUNTY. IT IS IN A GOOD NEIGHBORHOOD, AND HAS A GOOD LOCATION. LOCATED BEHIND PILOT CONVENIENCE STORE - GAS STATION, IT IS IN A GOOD AREA. AS FAR AS PETS, THE OWNER DOES NOT ACCEPT SMALL DOGS OR PUPPIES, BUT WILL CONSIDER A MEDIUM SIZED OLDER DOG, BUT NO JUVENILES. THE HOUSE WILL BE CARPET FREE. SHE DOES NOT WANT DAMAGE FROM ANIMALS, BUT WILL INTERVIEW EACH FAMILY REGARDING THEIR PET(S). THERE WILL BE A PET NON REFUNDABLE FEE.
MORE PICTURES TO COME SOON......
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/297211
Property Id 297211

No Dogs Allowed

(RLNE5843483)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 313 Eldorado CirE have any available units?
313 Eldorado CirE has a unit available for $1,425 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 313 Eldorado CirE have?
Some of 313 Eldorado CirE's amenities include dishwasher, carport, and carpet. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 313 Eldorado CirE currently offering any rent specials?
313 Eldorado CirE isn't currently offering any rent specials.
Is 313 Eldorado CirE pet-friendly?
No, 313 Eldorado CirE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Seymour.
Does 313 Eldorado CirE offer parking?
Yes, 313 Eldorado CirE does offer parking.
Does 313 Eldorado CirE have units with washers and dryers?
No, 313 Eldorado CirE does not offer units with in unit laundry.
Does 313 Eldorado CirE have a pool?
No, 313 Eldorado CirE does not have a pool.
Does 313 Eldorado CirE have accessible units?
No, 313 Eldorado CirE does not have accessible units.
Does 313 Eldorado CirE have units with dishwashers?
Yes, 313 Eldorado CirE has units with dishwashers.
Does 313 Eldorado CirE have units with air conditioning?
No, 313 Eldorado CirE does not have units with air conditioning.
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