All apartments in Upper St. Clair
Find more places like 1593 PINEHURST DRIVE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Upper St. Clair, PA
/
1593 PINEHURST DRIVE
Last updated June 5 2020 at 9:28 PM

1593 PINEHURST DRIVE

1593 Pinehurst Drive · (412) 833-5405
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Upper St. Clair
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Move-in Specials
See all

Location

1593 Pinehurst Drive, Upper St. Clair, PA 15241

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,100

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
fireplace
game room
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
garage
ABSOLUTELY STUNNING & FABULOUS! TOTAL MAKEOVER;WALLS REMOVED, AWESOME NATURAL CHERRY KITCHEN & QUARTZ COUNTER TOPS & BRKFST BAR;OPEN TO DINING ROOM;FIREPLACE IN LR; NEW BATHROOMS, MAGNIFICENT GOURMET EQUIPPED KITCHEN. WITH A WINE COOLER, & STAINLESS STEEL APPLIANCES. THE LARGE FINISHED GAMEROOM HAS A WET BAR, FIREPLACE, AND YOU WALKOUT FROM THE GAMEROOM TO A LOVELY AND PRIVATE PATIO. CLOSE TO SOUTH HILLS VILLAGE,THE"T"(LIGHT TRANSIT)TO PGH, HEINZ FIELD&PNC PARK;MINUTES TO INTERSTATE 79,PGH INT'L AIRPORT;USC COMMUNITY & RECREATIONAL CENTER,UPC SCHOOL DISTRICT IS NATIONALLY KNOWN FOR IT'S EXCELLENCE IN EDUCATION!! IT'S A WOW!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1593 PINEHURST DRIVE have any available units?
1593 PINEHURST DRIVE has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1593 PINEHURST DRIVE have?
Some of 1593 PINEHURST DRIVE's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1593 PINEHURST DRIVE currently offering any rent specials?
1593 PINEHURST DRIVE isn't currently offering any rent specials.
Is 1593 PINEHURST DRIVE pet-friendly?
No, 1593 PINEHURST DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Upper St. Clair.
Does 1593 PINEHURST DRIVE offer parking?
Yes, 1593 PINEHURST DRIVE does offer parking.
Does 1593 PINEHURST DRIVE have units with washers and dryers?
No, 1593 PINEHURST DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 1593 PINEHURST DRIVE have a pool?
No, 1593 PINEHURST DRIVE does not have a pool.
Does 1593 PINEHURST DRIVE have accessible units?
No, 1593 PINEHURST DRIVE does not have accessible units.
Does 1593 PINEHURST DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 1593 PINEHURST DRIVE has units with dishwashers.
Does 1593 PINEHURST DRIVE have units with air conditioning?
No, 1593 PINEHURST DRIVE does not have units with air conditioning.
Have a question for 1593 PINEHURST DRIVE?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Torrente
2565 Boyce Plaza Rd
Upper St. Clair, PA 15241

Similar Pages

Upper St. Clair 1 BedroomsUpper St. Clair 2 Bedrooms
Upper St. Clair Apartments with GymUpper St. Clair Apartments with Hardwood Floors
Upper St. Clair Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Pittsburgh, PAMonroeville, PABethel Park, PASouth Park Township, PAMurrysville, PAFernway, PAMunhall, PACarnot-Moon, PAJefferson Hills, PAAliquippa, PACanonsburg, PA
Coraopolis, PAWashington, PAWhitehall, PASteubenville, OHWilkinsburg, PAAmbridge, PABellevue, PAWest Mifflin, PAWeirton, WVCarnegie, PA
McKeesport, PABrentwood, PASeven Fields, PAGlassport, PARochester, PAMount Oliver, PASwissvale, PAUniontown, PAEast McKeesport, PAGreensburg, PA

Apartments Near Colleges

Chatham UniversityPoint Park University
Duquesne UniversityCommunity College of Allegheny County
Carlow University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity