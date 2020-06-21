All apartments in Upper St. Clair
Find more places like 1293 MANOR DRIVE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Upper St. Clair, PA
/
1293 MANOR DRIVE
Last updated June 5 2020 at 9:28 PM

1293 MANOR DRIVE

1293 Manor Drive · (412) 833-5405
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Upper St. Clair
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Move-in Specials
See all

Location

1293 Manor Drive, Upper St. Clair, PA 15241

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,250

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
basketball court
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
basketball court
on-site laundry
parking
garage
media room
MOVE RIGHT IN, LARGE LIVING ROOM AND DINING ROOM, LAUNDRY ROOM OFF LARGE EQUIPPED KITCHEN; FOR ADDED CONVENIENCE IS A NEWER LARGE PATIO OFF KITCHEN OVERLOOKING A PRIVATE BACK YARD;KITCHEN IS OPEN TO A LARGE FAMILYROOM WITH LOG BURNING FIREPLACE; NEWER CARPET IN LIVING ROOM, FAMILY ROOM, DINING ROOM, STAIRS & HALLWAY;MINUTES TO THE UPPER ST. CLAIR COMMUNITY & RECREATIONAL CENTER, SOUTH HILLS VILLAGE, THE "T" (LIGHT TRANSIT) TO DOWNTOWN PITTSBURGH, HEINZ FIELD, PNC PARK,PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT; SHOPPING , RESTAURANTS, AND THEATERS, OVERSIZED 2 CAR GARAGE, NEUTRAL DECOR,USC SCHOOL DISTRICT IS NATIONALLY KNOWN FOR ITS EXCELLENCE IN EDUCATION! WASHER/DRYER STAYS;THERE'S A PARKLET, & BASKETBALL COURT FOR FAMILY ENJOYMENT; THE HOMEOWNER'S ASSOCIATION HAS FAMILY GATHERINGS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1293 MANOR DRIVE have any available units?
1293 MANOR DRIVE has a unit available for $2,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1293 MANOR DRIVE have?
Some of 1293 MANOR DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1293 MANOR DRIVE currently offering any rent specials?
1293 MANOR DRIVE isn't currently offering any rent specials.
Is 1293 MANOR DRIVE pet-friendly?
No, 1293 MANOR DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Upper St. Clair.
Does 1293 MANOR DRIVE offer parking?
Yes, 1293 MANOR DRIVE does offer parking.
Does 1293 MANOR DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 1293 MANOR DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 1293 MANOR DRIVE have a pool?
No, 1293 MANOR DRIVE does not have a pool.
Does 1293 MANOR DRIVE have accessible units?
No, 1293 MANOR DRIVE does not have accessible units.
Does 1293 MANOR DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 1293 MANOR DRIVE has units with dishwashers.
Does 1293 MANOR DRIVE have units with air conditioning?
No, 1293 MANOR DRIVE does not have units with air conditioning.
Have a question for 1293 MANOR DRIVE?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Torrente
2565 Boyce Plaza Rd
Upper St. Clair, PA 15241

Similar Pages

Upper St. Clair 1 BedroomsUpper St. Clair 2 Bedrooms
Upper St. Clair Apartments with GymUpper St. Clair Apartments with Hardwood Floors
Upper St. Clair Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Pittsburgh, PAMonroeville, PABethel Park, PASouth Park Township, PAMurrysville, PAFernway, PAMunhall, PACarnot-Moon, PAJefferson Hills, PAAliquippa, PACanonsburg, PA
Coraopolis, PAWashington, PAWhitehall, PASteubenville, OHWilkinsburg, PAAmbridge, PABellevue, PAWest Mifflin, PAWeirton, WVCarnegie, PA
McKeesport, PABrentwood, PASeven Fields, PAGlassport, PARochester, PAMount Oliver, PASwissvale, PAUniontown, PAEast McKeesport, PAGreensburg, PA

Apartments Near Colleges

Chatham UniversityPoint Park University
Duquesne UniversityCommunity College of Allegheny County
Carlow University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity