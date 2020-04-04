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Crafton, PA
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27 RICHMOND STREET LOFT
Last updated April 4 2020 at 11:40 AM

27 RICHMOND STREET LOFT

27 Richmond Street · (412) 260-8964
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

27 Richmond Street, Crafton, PA 15205

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit LOFT · Avail. now

$975

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 900 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
recently renovated
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
in unit laundry
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
THE LOFT AT 27 - Property Id: 250569

BEAUTIFUL LARGE LOFT APARTMENT OVERLOOKING PARK.PRIVATE DRIVE 2 BEDROOM LARGE LIVING SPACE..WHOLE HOUSE AIR CONDITIONING...NEW STOVE, NEW WASHER AND DRYER....SO MUCH NATURAL LIGHT YOU WILL HAVE TO WEAR YOUR SHADES....UPGRADED WINDOWS ANDERSON... SWIMMIMG POOL NEXT DOOR....KOOL...SHOPPING CENTER A 2 MINUTE WALK ALSO RESTAURANTS ...THIS LOFT IS ON THE BUS WAY TO ROBINSON AND DOWNTOWN. 25 MINUTES FROM THE AIRPORT.GARAGE OPTIONAL AND AVAILABLE WITH DOOR OPENER... ... NO GOVERNMENT PROGRAMS AVAILABLE...975.00 PLUS GAS AND ELECTRIC AND 30.00 WATER AND SEWERAGE... GREAT FOR THE PROFESSIONAL COUPLE, NO GOVERNMENT PROGRAMS ACCEPTED,CREDIT CHECK...FEDERAL BACK ROUND CHECK. NO PETS OF ANY KIND CALLS ONLY NO EMAILS WILL BE ANSWERED.....THANK YOU, JOHN ...DID I MENTION...IT HAS A POOL!!!!!!! 412-260-8964
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/250569
Property Id 250569

No Pets Allowed

(RLNE5665140)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 27 RICHMOND STREET LOFT have any available units?
27 RICHMOND STREET LOFT has a unit available for $975 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 27 RICHMOND STREET LOFT have?
Some of 27 RICHMOND STREET LOFT's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 27 RICHMOND STREET LOFT currently offering any rent specials?
27 RICHMOND STREET LOFT isn't currently offering any rent specials.
Is 27 RICHMOND STREET LOFT pet-friendly?
No, 27 RICHMOND STREET LOFT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Crafton.
Does 27 RICHMOND STREET LOFT offer parking?
Yes, 27 RICHMOND STREET LOFT does offer parking.
Does 27 RICHMOND STREET LOFT have units with washers and dryers?
Yes, 27 RICHMOND STREET LOFT offers units with in unit laundry.
Does 27 RICHMOND STREET LOFT have a pool?
Yes, 27 RICHMOND STREET LOFT has a pool.
Does 27 RICHMOND STREET LOFT have accessible units?
No, 27 RICHMOND STREET LOFT does not have accessible units.
Does 27 RICHMOND STREET LOFT have units with dishwashers?
Yes, 27 RICHMOND STREET LOFT has units with dishwashers.
Does 27 RICHMOND STREET LOFT have units with air conditioning?
Yes, 27 RICHMOND STREET LOFT has units with air conditioning.
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