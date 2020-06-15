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165 E 32nd St 11d
Last updated June 15 2020 at 5:17 PM

165 E 32nd St 11d

165 East 32nd Street · (917) 530-8943
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Location

165 East 32nd Street, New York, NY 10016
Kips Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit Unit 11d · Avail. now

$4,050

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1 Bed · 1 Bath · 930 sqft

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
doorman
elevator
on-site laundry
HUGE 1BDR+DINING AREA, DOORMAN, ELEVATOR, LAUNDRY - Property Id: 245634

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mil
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/245634
Property Id 245634

(RLNE5745618)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 165 E 32nd St 11d have any available units?
165 E 32nd St 11d has a unit available for $4,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 165 E 32nd St 11d have?
Some of 165 E 32nd St 11d's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 165 E 32nd St 11d currently offering any rent specials?
165 E 32nd St 11d isn't currently offering any rent specials.
Is 165 E 32nd St 11d pet-friendly?
No, 165 E 32nd St 11d is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 165 E 32nd St 11d offer parking?
No, 165 E 32nd St 11d does not offer parking.
Does 165 E 32nd St 11d have units with washers and dryers?
No, 165 E 32nd St 11d does not offer units with in unit laundry.
Does 165 E 32nd St 11d have a pool?
No, 165 E 32nd St 11d does not have a pool.
Does 165 E 32nd St 11d have accessible units?
No, 165 E 32nd St 11d does not have accessible units.
Does 165 E 32nd St 11d have units with dishwashers?
Yes, 165 E 32nd St 11d has units with dishwashers.
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