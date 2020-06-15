165 E 32nd St 11d

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HUGE 1BDR+DINING AREA, DOORMAN, ELEVATOR, LAUNDRY - Property Id: 245634
NO FEE!! RENTAL APARTMENT, NO CO-OP/CONDO FEES!!
BEAUTIFULLY RENOVATED, HUGE 1 BDR WITH A DINING AREA IN A BOUTIQUE FULL TIME DOORMAN BUILDING.
BRIGHT APARTMENT, KING SIZE BEDROOM, VERY LARGE LIVING ROOM.
LARGE KITCHEN, GRANITE COUNTER TOP AND FULL APPLIANCES INCLUDING A DISHWASHER!
MARBLE BATHROOM.
HARDWOOD FLOORS AND GREAT CLOSETS SPACE INCLUDING A WALK-IN CLOSET
ELEVATOR/ DOORMAN BUILDING IN THE HEART OF MURRAY HILL, LAUNDRY ROOM, LIVE IN SUPER AND A PACKAGE ROOM.
PETS ARE WELCOME.
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mil
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Property Id 245634
(RLNE5745618)