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84 G St.
Last updated May 28 2020 at 2:16 PM

84 G St.

84 G Street · (603) 475-9922
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Location

84 G Street, Boston, MA 02127
Telegraph Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$5,300

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3 Bed · 2 Bath · 2000 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
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Property Amenities
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 84 G St. have any available units?
84 G St. has a unit available for $5,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 84 G St. have?
Some of 84 G St.'s amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 84 G St. currently offering any rent specials?
84 G St. isn't currently offering any rent specials.
Is 84 G St. pet-friendly?
No, 84 G St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 84 G St. offer parking?
Yes, 84 G St. does offer parking.
Does 84 G St. have units with washers and dryers?
Yes, 84 G St. offers units with in unit laundry.
Does 84 G St. have a pool?
No, 84 G St. does not have a pool.
Does 84 G St. have accessible units?
No, 84 G St. does not have accessible units.
Does 84 G St. have units with dishwashers?
No, 84 G St. does not have units with dishwashers.
Have a question for 84 G St.?
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