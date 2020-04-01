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Bel Aire, KS
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4359 N Rushwood Crt
Last updated April 1 2020 at 10:01 AM

4359 N Rushwood Crt

4359 North Rushwood Court · (316) 648-4866
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

4359 North Rushwood Court, Bel Aire, KS 67226
Bel Aire

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 4359 N Rushwood Crt · Avail. now

$1,500

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4 Bed · 3 Bath · 2756 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
walk in closets
gym
Unit Amenities
bathtub
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
gym
game room
parking
garage
4359 N Rushwood Crt Available 04/15/20 Spacious Bel aire Ranch deep in a cul de sac North of Wichita - 4 BED, 3 BATH, 3 CAR GARAGE, & FINISHED WALK OUT BASEMENT RANCH HOME IN BEL AIRE! WALK INTO A LARGE LIVING SPACE WITH VAULTED CEILINGS, A GAS FIREPLACE, & GREAT HARDWOOD FLOORING.THERE IS A FORMAL DINING AREA FOR FAMILY DINNERS OR ENTERTAINING GUESTS. THE KITCHEN COMES FULLY APPLIANCED WITH AN EATING BAR AND A 2ND EATING AREA. THERE ARE 3 BEDS ON THE MAIN LEVEL INCLUDING AN XL MASTER WITH A PRIVATE BATH SHOWCASING DUAL SINKS, A JETTED GARDEN TUB, AN OVER SIZED SHOWER, AND AN XL WALK IN CLOSET! THE WALK OUT BASEMENT IS FINISHED WITH XL FAMILY ROOM, 4TH BEDROOM, A FINISHED BONUS/EXERCISE/OFFICE/GAME ROOM, & TONS OF SPACE. RELAX ON THE BACK DECK IN THE XL PRIVACY FENCED & SPRINKLER FED YARD! YOU'LL LOVE THE SPACE IN THE OVER SIZED 3 CAR GARAGE & BOAT/RV PARKING.

(RLNE5680225)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4359 N Rushwood Crt have any available units?
4359 N Rushwood Crt has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4359 N Rushwood Crt have?
Some of 4359 N Rushwood Crt's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4359 N Rushwood Crt currently offering any rent specials?
4359 N Rushwood Crt isn't currently offering any rent specials.
Is 4359 N Rushwood Crt pet-friendly?
Yes, 4359 N Rushwood Crt is pet friendly.
Does 4359 N Rushwood Crt offer parking?
Yes, 4359 N Rushwood Crt does offer parking.
Does 4359 N Rushwood Crt have units with washers and dryers?
No, 4359 N Rushwood Crt does not offer units with in unit laundry.
Does 4359 N Rushwood Crt have a pool?
No, 4359 N Rushwood Crt does not have a pool.
Does 4359 N Rushwood Crt have accessible units?
No, 4359 N Rushwood Crt does not have accessible units.
Does 4359 N Rushwood Crt have units with dishwashers?
No, 4359 N Rushwood Crt does not have units with dishwashers.
Does 4359 N Rushwood Crt have units with air conditioning?
No, 4359 N Rushwood Crt does not have units with air conditioning.
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