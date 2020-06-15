All apartments in Scottsdale
Find more places like 7121 E RANCHO VISTA Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Scottsdale, AZ
/
7121 E RANCHO VISTA Drive
Last updated June 12 2020 at 11:48 PM

7121 E RANCHO VISTA Drive

7121 East Rancho Vista Drive · (480) 619-0780
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Scottsdale
See all
Downtown Scottsdale
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all

Location

7121 East Rancho Vista Drive, Scottsdale, AZ 85251
Downtown Scottsdale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 3001 · Avail. now

$4,000

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1393 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
gym
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
basketball court
concierge
elevator
gym
parking
pool
racquetball court
hot tub
media room
sauna
AVAILABLE JULY 7TH. ENJOY THIS BEAUTIFUL, PROFESSIONALLY DECORATED & FURNISHED 2 BEDROOM 2 BATH UNIT, WITH OPEN FLOOR PLAN, SUPERIOR FINISHES, AND 2 SECURE PARKING SPACES. FEATURES INCLUDE A GOURMET KITCHEN, GRANITE COUNTER TOPS, WOOD AND CARPETED FLOORS, FINE CABINETRY AND OUTDOOR BALCONY. AMENITIES INCLUDE A STATE OF THE ART FITNESS CENTER, INDOOR HEATED POOL AND SPA, BASKETBALL AND RACQUETBALL COURTS, AND MENS AND WOMENS LOCKER ROOMS WITH STEAM ROOMS. CONCIERGE SERVICE IS AVAILABLE, AND THE SCOTTSDALE FASHION SQUARE MALL, OLD TOWN SCOTTSDALE, RESTAURANTS, THEATERS, AND MUCH MORE ARE ALL WITHIN WALKING DISTANCE. A WONDERFUL STAY AWAITS YOU.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7121 E RANCHO VISTA Drive have any available units?
7121 E RANCHO VISTA Drive has a unit available for $4,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7121 E RANCHO VISTA Drive have?
Some of 7121 E RANCHO VISTA Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7121 E RANCHO VISTA Drive currently offering any rent specials?
7121 E RANCHO VISTA Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 7121 E RANCHO VISTA Drive pet-friendly?
No, 7121 E RANCHO VISTA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7121 E RANCHO VISTA Drive offer parking?
Yes, 7121 E RANCHO VISTA Drive does offer parking.
Does 7121 E RANCHO VISTA Drive have units with washers and dryers?
No, 7121 E RANCHO VISTA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7121 E RANCHO VISTA Drive have a pool?
Yes, 7121 E RANCHO VISTA Drive has a pool.
Does 7121 E RANCHO VISTA Drive have accessible units?
No, 7121 E RANCHO VISTA Drive does not have accessible units.
Does 7121 E RANCHO VISTA Drive have units with dishwashers?
Yes, 7121 E RANCHO VISTA Drive has units with dishwashers.
Have a question for 7121 E RANCHO VISTA Drive?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Regents at Scottsdale by Mark-Taylor
15555 N Frank Lloyd Wright Blvd
Scottsdale, AZ 85260
Camden San Paloma
6980 E Sahuaro Dr
Scottsdale, AZ 85254
Scottsdale Fifth Avenue Apartments
6405 E Indian School Rd
Scottsdale, AZ 85251
Orange Tree Villa
4181 N Granite Reef Rd
Scottsdale, AZ 85251
The Palladium at Scottsdale Civic Center
4111 N Drinkwater Blvd
Scottsdale, AZ 85251
The Lincoln Scottsdale
7100 E Lincoln Dr
Scottsdale, AZ 85253
Desert Horizon
16636 N 58th St
Scottsdale, AZ 85254
Vitri Apartments
15125 North Scottsdale Road
Scottsdale, AZ 85254

Similar Pages

Scottsdale 1 BedroomsScottsdale 2 Bedrooms
Scottsdale Dog Friendly ApartmentsScottsdale Pet Friendly Places
Scottsdale Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott Valley, AZ

Nearby Neighborhoods

Downtown ScottsdaleDc Ranch
Scottsdale RanchAirpark
Paseo VillageScottsdale Shadows

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity