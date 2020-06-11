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2639 Peninsula Drive
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2639 Peninsula Drive

2639 Peninsula Drive · No Longer Available
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Location

2639 Peninsula Drive, Grapevine, TX 76051

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
air conditioning
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
Property Amenities
parking
garage
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SHORTER TERM LEASE OPTION IS AVAILABLE - UPON LANDLORD APPROVAL. LEASE RATE MAY BE ADJUSTED DEPENDING ON LENGTH OF LEASE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2639 Peninsula Drive have any available units?
2639 Peninsula Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Grapevine, TX.
How much is rent in Grapevine, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Grapevine Rent Report.
What amenities does 2639 Peninsula Drive have?
Some of 2639 Peninsula Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2639 Peninsula Drive currently offering any rent specials?
2639 Peninsula Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2639 Peninsula Drive pet-friendly?
No, 2639 Peninsula Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Grapevine.
Does 2639 Peninsula Drive offer parking?
Yes, 2639 Peninsula Drive offers parking.
Does 2639 Peninsula Drive have units with washers and dryers?
No, 2639 Peninsula Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2639 Peninsula Drive have a pool?
No, 2639 Peninsula Drive does not have a pool.
Does 2639 Peninsula Drive have accessible units?
No, 2639 Peninsula Drive does not have accessible units.
Does 2639 Peninsula Drive have units with dishwashers?
Yes, 2639 Peninsula Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.
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