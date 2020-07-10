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2352 Hondo
Last updated May 14 2020 at 12:14 AM

2352 Hondo

2352 Hondo Ave · No Longer Available
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Location

2352 Hondo Ave, Dallas, TX 75219

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
A LUXURIOUS HALF DUPLEX LOCATED IN VIBRANT GROWING NEIGHBORHOOD IN THE HEART OF DALLAS. CONVENIENTLY LOCATED NEAR UPTOWN, VICTORY PARK, DOWNTOWN, MEDICAL DISTRICT, DESIGN DISTRICT, OAKLAWN, AAC, MAJOR HIGHWAYS. ENJOY AN OPEN FLOOR PLAN WITH CLEAN LINES AND NATURAL LIGHT. 2 STORIES , HUGE MASTER CLOSET, MSTR BATH, GLASS DUAL SHOWER. BALCONIES OFF BEDROOMS. CUSTOM CABINETRY, QUARTZ COUNTERTOPS. 2 CAR GARAGE, LARGE PRIVATE BACKYARD.YARD, IRRIGATION SYSTEM. WOOD PRIVACY FENCE AND GATED ENTRY. LESSEE NEEDS TO VERIFY ROOM SIZES AND SCHOOLS. PICTURES ARE OF SIMILAR OR LIKE UNITS. FURRY FRIENDS ARE WELCOME $500 NON REFUNDABLE PET FEE & $500 PET DEPOSIT PER PET. ALARM MONITORING: $65

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 1000
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2352 Hondo have any available units?
2352 Hondo doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 2352 Hondo have?
Some of 2352 Hondo's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2352 Hondo currently offering any rent specials?
2352 Hondo is not currently offering any rent specials.
Is 2352 Hondo pet-friendly?
Yes, 2352 Hondo is pet friendly.
Does 2352 Hondo offer parking?
Yes, 2352 Hondo offers parking.
Does 2352 Hondo have units with washers and dryers?
No, 2352 Hondo does not offer units with in unit laundry.
Does 2352 Hondo have a pool?
No, 2352 Hondo does not have a pool.
Does 2352 Hondo have accessible units?
No, 2352 Hondo does not have accessible units.
Does 2352 Hondo have units with dishwashers?
Yes, 2352 Hondo has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 1000
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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