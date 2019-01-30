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230 Genesee Street
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230 Genesee Street

230 Genesee Street · (315) 794-2075
COVID-19 Update
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Location

230 Genesee Street, Utica, NY 13502
West Utica

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$1,500

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1 Bed · 1 Bath · 1050 sqft

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Amenities

hardwood floors
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stainless steel
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 230 Genesee Street have any available units?
230 Genesee Street has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 230 Genesee Street currently offering any rent specials?
230 Genesee Street isn't currently offering any rent specials.
Is 230 Genesee Street pet-friendly?
No, 230 Genesee Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Utica.
Does 230 Genesee Street offer parking?
Yes, 230 Genesee Street does offer parking.
Does 230 Genesee Street have units with washers and dryers?
No, 230 Genesee Street does not offer units with in unit laundry.
Does 230 Genesee Street have a pool?
No, 230 Genesee Street does not have a pool.
Does 230 Genesee Street have accessible units?
No, 230 Genesee Street does not have accessible units.
Does 230 Genesee Street have units with dishwashers?
No, 230 Genesee Street does not have units with dishwashers.
Does 230 Genesee Street have units with air conditioning?
No, 230 Genesee Street does not have units with air conditioning.
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