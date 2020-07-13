448 W 37th St 25B

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NO FEE, GORGEOUS, LARGE 1bdr, DOORMAN,GYM,ROOFDECK - Property Id: 206327
NO FEE!
GORGEOUS SPACIOUS 1 BEDROOM WITH A WASHER AND DRYER IN UNIT.
SPACIOUS BEDROOM AND LIVING ROOM WITH STUNNING VIEWS.
MODERN KITCHEN, BREAKFAST BAR AND FULL APPLIANCES.
GREAT CLOSETS SPACE
24/7 DOORMAN, VALET SERVICE, LAUNDRY ROOM, PACKAGE ROOM, PARKING, LIVE IN SUPER, GYM (NO EXTRA FEE), AMAZING FURNISHED ROOFDECK
PLEASE CONTACT ME IF YOU WOULD LIKE TO VIEW THE APARTMENT
013503701
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/206327
Property Id 206327
(RLNE5859555)