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448 W 37th St 25B
Last updated July 14 2020 at 10:20 AM

448 W 37th St 25B

448 W 37th St · No Longer Available
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Location

448 W 37th St, New York, NY 10018
Hell's Kitchen

Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
parking
gym
Unit Amenities
dishwasher
furnished
garbage disposal
in unit laundry
oven
range
refrigerator
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
doorman
gym
on-site laundry
parking
valet service
NO FEE, GORGEOUS, LARGE 1bdr, DOORMAN,GYM,ROOFDECK - Property Id: 206327

NO FEE!
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013503701
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/206327
Property Id 206327

(RLNE5859555)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 448 W 37th St 25B have any available units?
448 W 37th St 25B doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 448 W 37th St 25B have?
Some of 448 W 37th St 25B's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 448 W 37th St 25B currently offering any rent specials?
448 W 37th St 25B is not currently offering any rent specials.
Is 448 W 37th St 25B pet-friendly?
Yes, 448 W 37th St 25B is pet friendly.
Does 448 W 37th St 25B offer parking?
Yes, 448 W 37th St 25B offers parking.
Does 448 W 37th St 25B have units with washers and dryers?
Yes, 448 W 37th St 25B offers units with in unit laundry.
Does 448 W 37th St 25B have a pool?
No, 448 W 37th St 25B does not have a pool.
Does 448 W 37th St 25B have accessible units?
No, 448 W 37th St 25B does not have accessible units.
Does 448 W 37th St 25B have units with dishwashers?
Yes, 448 W 37th St 25B has units with dishwashers.
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