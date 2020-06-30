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4956 SENTINEL DR #9-403
Last updated March 23 2020 at 11:27 AM

4956 SENTINEL DR #9-403

4956 Sentinel Drive · No Longer Available
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Location

4956 Sentinel Drive, Bethesda, MD 20816

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4956 SENTINEL DR #9-403 have any available units?
4956 SENTINEL DR #9-403 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bethesda, MD.
What amenities does 4956 SENTINEL DR #9-403 have?
Some of 4956 SENTINEL DR #9-403's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4956 SENTINEL DR #9-403 currently offering any rent specials?
4956 SENTINEL DR #9-403 is not currently offering any rent specials.
Is 4956 SENTINEL DR #9-403 pet-friendly?
Yes, 4956 SENTINEL DR #9-403 is pet friendly.
Does 4956 SENTINEL DR #9-403 offer parking?
Yes, 4956 SENTINEL DR #9-403 offers parking.
Does 4956 SENTINEL DR #9-403 have units with washers and dryers?
Yes, 4956 SENTINEL DR #9-403 offers units with in unit laundry.
Does 4956 SENTINEL DR #9-403 have a pool?
Yes, 4956 SENTINEL DR #9-403 has a pool.
Does 4956 SENTINEL DR #9-403 have accessible units?
No, 4956 SENTINEL DR #9-403 does not have accessible units.
Does 4956 SENTINEL DR #9-403 have units with dishwashers?
Yes, 4956 SENTINEL DR #9-403 has units with dishwashers.
Does 4956 SENTINEL DR #9-403 have units with air conditioning?
No, 4956 SENTINEL DR #9-403 does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
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