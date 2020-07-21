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College Park, GA
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1960 Cambridge Ave
Last updated December 1 2019 at 5:23 PM

1960 Cambridge Ave

1960 Cambridge Avenue · No Longer Available
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Location

1960 Cambridge Avenue, College Park, GA 30337
College Park

Amenities

dishwasher
garage
recently renovated
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
MAKE THIS ABSOLUTELY BEAUTIFUL HOME YOURS TO LIVE IN . RECENTLY RENOVATED AND READY TO MOVE IN. LOCATED IN HISTORIC COLLEGE PARK AND IN A LOCATED IN A FANTASTIC NEIGHBORHOOD. FRESHLY PAINTED, NEW FLOORING, UPDATED KITCHEN AND A VERY PLUSH UPGRADE. THIS HOME WILL NOT LAST LONG AND WE ARE LOOKING FOR A WELL QUALIFIED TENANT. ***PLEASE BE ADVISED THAT THIS HOME DOES NOT HAVE A GARAGE ONLY A LONG DRIVEWAY AND AMPLE STREET PARKING. IF THIS IS IMPORTANT TO YOU PLEASE DO NOT APPLY. THIS HOME PROVIDES BOTH AMAZING INTERIOR AND EXTERIOR LIVING QUARTERS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1960 Cambridge Ave have any available units?
1960 Cambridge Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in College Park, GA.
What amenities does 1960 Cambridge Ave have?
Some of 1960 Cambridge Ave's amenities include dishwasher, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1960 Cambridge Ave currently offering any rent specials?
1960 Cambridge Ave is not currently offering any rent specials.
Is 1960 Cambridge Ave pet-friendly?
No, 1960 Cambridge Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in College Park.
Does 1960 Cambridge Ave offer parking?
Yes, 1960 Cambridge Ave offers parking.
Does 1960 Cambridge Ave have units with washers and dryers?
No, 1960 Cambridge Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 1960 Cambridge Ave have a pool?
No, 1960 Cambridge Ave does not have a pool.
Does 1960 Cambridge Ave have accessible units?
No, 1960 Cambridge Ave does not have accessible units.
Does 1960 Cambridge Ave have units with dishwashers?
Yes, 1960 Cambridge Ave has units with dishwashers.
Does 1960 Cambridge Ave have units with air conditioning?
No, 1960 Cambridge Ave does not have units with air conditioning.
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