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Weston, FL
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301 Bonaventure Blvd
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301 Bonaventure Blvd

301 Bonaventure Boulevard · (855) 550-0528
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Location

301 Bonaventure Boulevard, Weston, FL 33326
Bonaventure

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,500

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4 Bed · 3 Bath · 2100 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
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stainless steel
Property Amenities
cats allowed
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 301 Bonaventure Blvd have any available units?
301 Bonaventure Blvd has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 301 Bonaventure Blvd have?
Some of 301 Bonaventure Blvd's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 301 Bonaventure Blvd currently offering any rent specials?
301 Bonaventure Blvd isn't currently offering any rent specials.
Is 301 Bonaventure Blvd pet-friendly?
Yes, 301 Bonaventure Blvd is pet friendly.
Does 301 Bonaventure Blvd offer parking?
Yes, 301 Bonaventure Blvd does offer parking.
Does 301 Bonaventure Blvd have units with washers and dryers?
Yes, 301 Bonaventure Blvd offers units with in unit laundry.
Does 301 Bonaventure Blvd have a pool?
Yes, 301 Bonaventure Blvd has a pool.
Does 301 Bonaventure Blvd have accessible units?
No, 301 Bonaventure Blvd does not have accessible units.
Does 301 Bonaventure Blvd have units with dishwashers?
Yes, 301 Bonaventure Blvd has units with dishwashers.
Does 301 Bonaventure Blvd have units with air conditioning?
Yes, 301 Bonaventure Blvd has units with air conditioning.
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