1528 SW 147th Ave

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TOWNHOUSE HAS 3 BEDROOMS, 3 FULL BATHROOMS WITH A LOFT. BEDROOM AND FULL BATHROOM LOCATED ON THE 1ST FLOOR. PROPERTY ALSO HAS A 2 CAR GARAGE WITH AN OUTDOOR PATIO. RENTAL INCLUDES CABLE, INTERNET, ALARM MONITORING. ACCESS TO COMMUNITY POOL, GYM, PLAYROOM AND REC ROOM. PROPERTY IS MANNED SECURITY WITH ONSITE MANAGEMENT. LOCATED CLOSE TO ALL MAJOR AMENITIES AND EASY ACCESS TO MIAMI AND FT. LAUDERDALE. 650 MIN CREDIT SCORE IS REQUIRED BY ASSOCIATION. PROPERTY IS PROFESSIONALLY PROPERTY MANAGED.