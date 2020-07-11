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Pembroke Pines, FL
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1528 SW 147th Ave
Last updated June 16 2020 at 9:19 PM

1528 SW 147th Ave

1528 Southwest 147th Avenue · (954) 534-3688
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Location

1528 Southwest 147th Avenue, Pembroke Pines, FL 33027

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,450

3 Bed · 3 Bath · 1924 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1528 SW 147th Ave have any available units?
1528 SW 147th Ave has a unit available for $2,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pembroke Pines, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pembroke Pines Rent Report.
What amenities does 1528 SW 147th Ave have?
Some of 1528 SW 147th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1528 SW 147th Ave currently offering any rent specials?
1528 SW 147th Ave is not currently offering any rent specials.
Is 1528 SW 147th Ave pet-friendly?
No, 1528 SW 147th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pembroke Pines.
Does 1528 SW 147th Ave offer parking?
Yes, 1528 SW 147th Ave offers parking.
Does 1528 SW 147th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 1528 SW 147th Ave offers units with in unit laundry.
Does 1528 SW 147th Ave have a pool?
Yes, 1528 SW 147th Ave has a pool.
Does 1528 SW 147th Ave have accessible units?
No, 1528 SW 147th Ave does not have accessible units.
Does 1528 SW 147th Ave have units with dishwashers?
Yes, 1528 SW 147th Ave has units with dishwashers.
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