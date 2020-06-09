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2668 robert trent jones dr 425
Last updated May 1 2020 at 9:52 AM

2668 robert trent jones dr 425

2668 Robert Trent Jones Drive · No Longer Available
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Location

2668 Robert Trent Jones Drive, Orlando, FL 32835
Metro West

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
gym
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
on-site laundry
pool table
bbq/grill
hot tub
internet access
BIG & MODERN GREAT LOCATION - Property Id: 254168

GREAT UNIT READY TO MOVE !!! NICE WOOD FLOORS VERY NICE DISTRIBUTION INDEPENDENT LIVING & DINING ROOM ALSO LAUNDRY ROOM INCLUDE WASHER & DRYE. LOVELY VIEW THE KITCHEN HAS GRANITE COUNTER TOPS AND BIG SIZE CABINETS. GATE COMMUNITY, SECURITY GUARD, BBQ GRILLS, GYM, POOL TABLES AT THE CLUB HOUSE THE WATER BILL IS INCLUDE IN THE MONTLY RENT.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/254168
Property Id 254168

No Pets Allowed

(RLNE5678222)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2668 robert trent jones dr 425 have any available units?
2668 robert trent jones dr 425 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 2668 robert trent jones dr 425 have?
Some of 2668 robert trent jones dr 425's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2668 robert trent jones dr 425 currently offering any rent specials?
2668 robert trent jones dr 425 is not currently offering any rent specials.
Is 2668 robert trent jones dr 425 pet-friendly?
No, 2668 robert trent jones dr 425 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 2668 robert trent jones dr 425 offer parking?
No, 2668 robert trent jones dr 425 does not offer parking.
Does 2668 robert trent jones dr 425 have units with washers and dryers?
Yes, 2668 robert trent jones dr 425 offers units with in unit laundry.
Does 2668 robert trent jones dr 425 have a pool?
No, 2668 robert trent jones dr 425 does not have a pool.
Does 2668 robert trent jones dr 425 have accessible units?
No, 2668 robert trent jones dr 425 does not have accessible units.
Does 2668 robert trent jones dr 425 have units with dishwashers?
Yes, 2668 robert trent jones dr 425 has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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