2668 robert trent jones dr 425

Amenities
BIG & MODERN GREAT LOCATION - Property Id: 254168
GREAT UNIT READY TO MOVE !!! NICE WOOD FLOORS VERY NICE DISTRIBUTION INDEPENDENT LIVING & DINING ROOM ALSO LAUNDRY ROOM INCLUDE WASHER & DRYE. LOVELY VIEW THE KITCHEN HAS GRANITE COUNTER TOPS AND BIG SIZE CABINETS. GATE COMMUNITY, SECURITY GUARD, BBQ GRILLS, GYM, POOL TABLES AT THE CLUB HOUSE THE WATER BILL IS INCLUDE IN THE MONTLY RENT.
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Property Id 254168
No Pets Allowed
(RLNE5678222)