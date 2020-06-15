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3052 SW 27th Ave
Last updated May 12 2020 at 11:16 PM

3052 SW 27th Ave

3052 Southwest 27th Avenue · (305) 244-0539
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Location

3052 Southwest 27th Avenue, Miami, FL 33133
Coconut Grove

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 303 · Avail. now

$1,550

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1 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
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patio / balcony
range
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recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3052 SW 27th Ave have any available units?
3052 SW 27th Ave has a unit available for $1,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 3052 SW 27th Ave have?
Some of 3052 SW 27th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3052 SW 27th Ave currently offering any rent specials?
3052 SW 27th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 3052 SW 27th Ave pet-friendly?
No, 3052 SW 27th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami.
Does 3052 SW 27th Ave offer parking?
No, 3052 SW 27th Ave does not offer parking.
Does 3052 SW 27th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 3052 SW 27th Ave offers units with in unit laundry.
Does 3052 SW 27th Ave have a pool?
No, 3052 SW 27th Ave does not have a pool.
Does 3052 SW 27th Ave have accessible units?
No, 3052 SW 27th Ave does not have accessible units.
Does 3052 SW 27th Ave have units with dishwashers?
Yes, 3052 SW 27th Ave has units with dishwashers.
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