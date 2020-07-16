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Lauderhill, FL
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3485 Environ Blvd
Last updated July 1 2020 at 11:41 PM

3485 Environ Blvd

3485 Environ Boulevard · (954) 801-6582
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Location

3485 Environ Boulevard, Lauderhill, FL 33319

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit c409 · Avail. now

$1,350

2 Bed · 2 Bath · 1220 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
pool
pool table
bbq/grill
guest parking
tennis court
SPACIOUS 2 BEDROOM 2 BATHROOM WITH WASHER & DRYER IN UNIT! 55+ COMMUNITY WITH BEAUTIFUL WATER VIEWS. 3 LARGE WALK-IN CLOSETS. WELL MAINTAINED DEVELOPMENT WITH HEATED POOL AND BBQ AREA. ONE ASSIGNED PARKING SPACE WITH UNIT PLUS PLENTY OF GUEST PARKING AVAILABLE. RENT INCLUDES CABLE TV, WATER, SEWER, AND ACCESS TO THE ENVIRON CULTURAL CENTER OFFERING TENNIS, PICKLE BALL, BOWLING, BILLIARDS, FITNESS CENTER AND MORE! ASSOCIATION APPROVAL REQUIRING MINIMUM 650 CREDIT SCORE. FIRST, LAST AND SECURITY DUE AT SIGNING. AT LEAST ONE TENANT MUST BE +55.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3485 Environ Blvd have any available units?
3485 Environ Blvd has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3485 Environ Blvd have?
Some of 3485 Environ Blvd's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3485 Environ Blvd currently offering any rent specials?
3485 Environ Blvd is not currently offering any rent specials.
Is 3485 Environ Blvd pet-friendly?
No, 3485 Environ Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lauderhill.
Does 3485 Environ Blvd offer parking?
Yes, 3485 Environ Blvd offers parking.
Does 3485 Environ Blvd have units with washers and dryers?
Yes, 3485 Environ Blvd offers units with in unit laundry.
Does 3485 Environ Blvd have a pool?
Yes, 3485 Environ Blvd has a pool.
Does 3485 Environ Blvd have accessible units?
No, 3485 Environ Blvd does not have accessible units.
Does 3485 Environ Blvd have units with dishwashers?
Yes, 3485 Environ Blvd has units with dishwashers.
Does 3485 Environ Blvd have units with air conditioning?
No, 3485 Environ Blvd does not have units with air conditioning.
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