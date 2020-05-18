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Jacksonville, FL
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1011 GLENCARIN ST
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1011 GLENCARIN ST

1011 Glencarin Street · No Longer Available
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Location

1011 Glencarin Street, Jacksonville, FL 32208
45th and Moncrief

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
microwave
range
refrigerator
Unit Amenities
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1011 GLENCARIN ST have any available units?
1011 GLENCARIN ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville, FL.
How much is rent in Jacksonville, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jacksonville Rent Report.
What amenities does 1011 GLENCARIN ST have?
Some of 1011 GLENCARIN ST's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1011 GLENCARIN ST currently offering any rent specials?
1011 GLENCARIN ST is not currently offering any rent specials.
Is 1011 GLENCARIN ST pet-friendly?
No, 1011 GLENCARIN ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jacksonville.
Does 1011 GLENCARIN ST offer parking?
Yes, 1011 GLENCARIN ST offers parking.
Does 1011 GLENCARIN ST have units with washers and dryers?
No, 1011 GLENCARIN ST does not offer units with in unit laundry.
Does 1011 GLENCARIN ST have a pool?
No, 1011 GLENCARIN ST does not have a pool.
Does 1011 GLENCARIN ST have accessible units?
No, 1011 GLENCARIN ST does not have accessible units.
Does 1011 GLENCARIN ST have units with dishwashers?
No, 1011 GLENCARIN ST does not have units with dishwashers.
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