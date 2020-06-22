All apartments in Hallandale Beach
Find more places like 3180 S Ocean Dr.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Hallandale Beach, FL
/
3180 S Ocean Dr
Last updated July 14 2020 at 2:19 PM

3180 S Ocean Dr

3180 South Ocean Drive · (954) 701-7653
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Hallandale Beach
See all
1 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Move-in Specials
See all
Apartments with Garage
See all

Location

3180 South Ocean Drive, Hallandale Beach, FL 33009
Oceanside

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 410 · Avail. now

$2,400

2 Bed · 2 Bath

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
stainless steel
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
ice maker
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
elevator
game room
parking
pool
pool table
bbq/grill
internet access
lobby
sauna
valet service
BEST PRICE! FOR UNOBSTRUCTED, SOUTHEAST OCEAN VIEWS FROM EVERY WINDOW AND SLIDING GLASS DOORS. RESIDENTS ENJOY LIVING IN PARKER DORADO BECAUSE "YOU GET THE SUN ALL DAY"!
TWO SPLIT MASTER SUITES, TWO BATHS WITH NEW HURRICANE IMPACT WINDOWS & DOORS, NEW WINDOW SHADES, NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES.
BONUS: CENTRAL A/C, WATER, HOT WATER BASIC CABLE ARE ALL INCLUDED IN THE RENT!
AMENITIES: NEW POOL, FABULOUS POOL DECK, NEW FURNITURE, AND AN AMAZING BEACH, SAUNA, TWO GYMS(CARDIO & WEIGHTS), CLUB/GAME ROOMS, PING PONG, BILLIARDS, WIFI IN THE POOL DECK, LOBBY AND LIBRARY. SECURITY, VALET AVAILABLE 24/7. FIVE TO TEN MINUTES DRIVE TO SHOPPING, DINING, AND ENTERTAINMENT OF AVENTURA MALL, GULF STREAM HORSE RACE TRACK AND CASINOS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3180 S Ocean Dr have any available units?
3180 S Ocean Dr has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3180 S Ocean Dr have?
Some of 3180 S Ocean Dr's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3180 S Ocean Dr currently offering any rent specials?
3180 S Ocean Dr is not currently offering any rent specials.
Is 3180 S Ocean Dr pet-friendly?
No, 3180 S Ocean Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hallandale Beach.
Does 3180 S Ocean Dr offer parking?
Yes, 3180 S Ocean Dr offers parking.
Does 3180 S Ocean Dr have units with washers and dryers?
No, 3180 S Ocean Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 3180 S Ocean Dr have a pool?
Yes, 3180 S Ocean Dr has a pool.
Does 3180 S Ocean Dr have accessible units?
No, 3180 S Ocean Dr does not have accessible units.
Does 3180 S Ocean Dr have units with dishwashers?
Yes, 3180 S Ocean Dr has units with dishwashers.
Does 3180 S Ocean Dr have units with air conditioning?
Yes, 3180 S Ocean Dr has units with air conditioning.
Interested in 3180 S Ocean Dr?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Art Square
401 Federal Hwy
Hallandale Beach, FL 33009

Similar Pages

Hallandale Beach 1 BedroomsHallandale Beach 2 BedroomsHallandale Beach Apartments with Move-in Specials
Hallandale Beach Dog Friendly ApartmentsHallandale Beach Studio Apartments
Miami-Dade County ApartmentsPalm Beach County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLBoynton Beach, FLDavie, FLDelray Beach, FLPompano Beach, FL
Hialeah, FLHollywood, FLSunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLWilton Manors, FLLantana, FLParkland, FLPalmetto Bay, FLThe Crossings, FLGlenvar Heights, FL
Palm Beach, FLSunset, FLNorth Bay Village, FLSweetwater, FLWest Miami, FLSouth Miami, FLBay Harbor Islands, FLSurfside, FLMiami Lakes, FLRichmond Heights, FLLeisure City, FLBal Harbour, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity