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Fairview Shores, FL
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1114 Alfred Dr
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1114 Alfred Dr

1114 Alfred Drive · No Longer Available
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Location

1114 Alfred Drive, Fairview Shores, FL 32810
Fairview Shores

Amenities

pet friendly
parking
Unit Amenities
Property Amenities
parking
pet friendly
Pets: OK&#8194;(Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)
AVAILABLE: October 1, 2018

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $1,799.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $1,899.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $1,899.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Price: $1799/mo

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1114 Alfred Dr have any available units?
1114 Alfred Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fairview Shores, FL.
Is 1114 Alfred Dr currently offering any rent specials?
1114 Alfred Dr is not currently offering any rent specials.
Is 1114 Alfred Dr pet-friendly?
Yes, 1114 Alfred Dr is pet friendly.
Does 1114 Alfred Dr offer parking?
Yes, 1114 Alfred Dr offers parking.
Does 1114 Alfred Dr have units with washers and dryers?
No, 1114 Alfred Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 1114 Alfred Dr have a pool?
No, 1114 Alfred Dr does not have a pool.
Does 1114 Alfred Dr have accessible units?
No, 1114 Alfred Dr does not have accessible units.
Does 1114 Alfred Dr have units with dishwashers?
No, 1114 Alfred Dr does not have units with dishwashers.
Does 1114 Alfred Dr have units with air conditioning?
No, 1114 Alfred Dr does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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