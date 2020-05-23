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Aventura, FL
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2981 Northeast 185th Street
Last updated June 17 2020 at 6:50 AM

2981 Northeast 185th Street

2981 Northeast 185th Street · (786) 266-5766
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Location

2981 Northeast 185th Street, Aventura, FL 33180
Adventure Town Center

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,200

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2 Bed · 2 Bath · 1316 sqft

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Amenities

garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
981 Northeast 185th Street, Miami, FL 33180 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Stephanie Skilton, Keller Williams, (786) 266-5766. Available from: 05/20/2020. No pets allowed. GORGEOUS TRI-LEVEL TOWNHOME AT THE ELEGANT AVENTI. UPGRADED & MODIFIED TO AN OPEN FLOOR PLAN (NO WALL BETWEEN LIVING & DINING.) FORMAL LIVING & FORMAL DINING.EAT-IN KITCHEN W/STAINLESS STEEL APPLIANCES.WRAP-AROUND SNACKBAR & BREAKFAST NOOK. VOLUME .2 MASTER SUITES EACH W/A BATHROOM & WALK-IN CLOSET.CALIFORNIA CLOSET IN MASTER. ROMAN TUB IN MASTER.2 CAR GARAGE. NEW A/C. GATED COMMUNITY RESORT. [ Published 17-Jun-20 / ID 3554683 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2981 Northeast 185th Street have any available units?
2981 Northeast 185th Street has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2981 Northeast 185th Street have?
Some of 2981 Northeast 185th Street's amenities include garage, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2981 Northeast 185th Street currently offering any rent specials?
2981 Northeast 185th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 2981 Northeast 185th Street pet-friendly?
No, 2981 Northeast 185th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aventura.
Does 2981 Northeast 185th Street offer parking?
Yes, 2981 Northeast 185th Street does offer parking.
Does 2981 Northeast 185th Street have units with washers and dryers?
No, 2981 Northeast 185th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 2981 Northeast 185th Street have a pool?
No, 2981 Northeast 185th Street does not have a pool.
Does 2981 Northeast 185th Street have accessible units?
No, 2981 Northeast 185th Street does not have accessible units.
Does 2981 Northeast 185th Street have units with dishwashers?
No, 2981 Northeast 185th Street does not have units with dishwashers.
Does 2981 Northeast 185th Street have units with air conditioning?
Yes, 2981 Northeast 185th Street has units with air conditioning.
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