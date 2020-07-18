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111 Via San Remo
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111 Via San Remo

111 Via San Remo · (949) 922-5577
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Location

111 Via San Remo, Newport Beach, CA 92663
Lido Isle

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$9,250

4 Bed · 3 Bath · 2079 sqft

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Amenities

dishwasher
garage
playground
tennis court
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 111 Via San Remo have any available units?
111 Via San Remo has a unit available for $9,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 111 Via San Remo have?
Some of 111 Via San Remo's amenities include dishwasher, garage, and playground. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 111 Via San Remo currently offering any rent specials?
111 Via San Remo is not currently offering any rent specials.
Is 111 Via San Remo pet-friendly?
No, 111 Via San Remo is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 111 Via San Remo offer parking?
Yes, 111 Via San Remo offers parking.
Does 111 Via San Remo have units with washers and dryers?
No, 111 Via San Remo does not offer units with in unit laundry.
Does 111 Via San Remo have a pool?
No, 111 Via San Remo does not have a pool.
Does 111 Via San Remo have accessible units?
No, 111 Via San Remo does not have accessible units.
Does 111 Via San Remo have units with dishwashers?
Yes, 111 Via San Remo has units with dishwashers.
Does 111 Via San Remo have units with air conditioning?
No, 111 Via San Remo does not have units with air conditioning.
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