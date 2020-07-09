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Lincolnia, VA
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5408 CHEYENNE KNOLL PL
Last updated May 24 2019 at 5:55 PM

5408 CHEYENNE KNOLL PL

5408 Cheyenne Knoll Place · No Longer Available
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Location

5408 Cheyenne Knoll Place, Lincolnia, VA 22312

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
on-site laundry
parking
garage
hot tub
GREAT LOCATION CLOSE TO I-395, I-495, DOWNTOWN D.C., PENTAGON, EXPRESS METRO, BUS, STILL SHOWS LIKE A MODEL HOME. FULLY FINISHED LEVELS, 3 EXTENSIONS, 2-CAR GARAGE, UPGRADED GOURMET KITCHEN,GRANITE COUNTER TOPS, RECENTLY REPLACED APPLIANCES-REFRIGERATOR, STOVE, DISHWASHER- LUXURY MASTER BEDROOM WITH WALK-IN CLOSET & BATHROOM WITH SOAKING TUB, SEPARATE SHOWERS & DOUBLE VANITIES, HARDWOOD FLOOR THROUGH DECK. MAIN LEVEL HAS FULL BATHROOM WITH CLOSET, CAN BE USE OFFICE OR RECREATION ROOM. TWO ZONE HVAC, COZY FIREPLACE IN FAMILY ROOM, LAUNDRY ROOM IS LOCATED UPSTAIRS BESIDE MASTER BED ROOM. DON'T MISS THIS BEAUTIFUL TOWN HOME, READY TO MOVE IN!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5408 CHEYENNE KNOLL PL have any available units?
5408 CHEYENNE KNOLL PL doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lincolnia, VA.
What amenities does 5408 CHEYENNE KNOLL PL have?
Some of 5408 CHEYENNE KNOLL PL's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5408 CHEYENNE KNOLL PL currently offering any rent specials?
5408 CHEYENNE KNOLL PL is not currently offering any rent specials.
Is 5408 CHEYENNE KNOLL PL pet-friendly?
No, 5408 CHEYENNE KNOLL PL is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lincolnia.
Does 5408 CHEYENNE KNOLL PL offer parking?
Yes, 5408 CHEYENNE KNOLL PL offers parking.
Does 5408 CHEYENNE KNOLL PL have units with washers and dryers?
Yes, 5408 CHEYENNE KNOLL PL offers units with in unit laundry.
Does 5408 CHEYENNE KNOLL PL have a pool?
No, 5408 CHEYENNE KNOLL PL does not have a pool.
Does 5408 CHEYENNE KNOLL PL have accessible units?
No, 5408 CHEYENNE KNOLL PL does not have accessible units.
Does 5408 CHEYENNE KNOLL PL have units with dishwashers?
Yes, 5408 CHEYENNE KNOLL PL has units with dishwashers.
Does 5408 CHEYENNE KNOLL PL have units with air conditioning?
Yes, 5408 CHEYENNE KNOLL PL has units with air conditioning.
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