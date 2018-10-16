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Richardson, TX
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808 VINECREST
Last updated June 15 2019 at 10:39 AM

808 VINECREST

808 Vinecrest Lane · No Longer Available
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Location

808 Vinecrest Lane, Richardson, TX 75080
Greenwood Hills

Amenities

dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
REDUCED!! OPEN FLOOR PLAN IN AN ESTABLISHED NEIGHBORHOOD. WALK TO UTD. SPLIT MASTER HAS SITTING AREA & LARGE WALK-IN CLOSET. REMODELED KITCHEN IS OPEN TO LIVING AREA & HAS A BREAKFAST BAR. BUILT IN MICROWAVE. STOVE TO BE PROVIDED. REFRIGERATOR AVAILABLE. DOUBLE PANE WINDOWS FOR ENERGY EFFICIENCY. EXTRA INSULATION IN ATTIC. RAISED PANEL DOORS. 3 CEILING FANS. HEATING , A-C & 50 GAL WATER HEATER REPLACED 2015. RESIDENTIAL SERVICE CONTRACT. NICE FENCED YARD. PETS ON CASE BY CASE BASIS. OWNER MAY CONSIDER CARPET REPLACEMENT. ENJOY GREENWOOD HILLS SWIM CLUB. NICE!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 808 VINECREST have any available units?
808 VINECREST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Richardson, TX.
How much is rent in Richardson, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Richardson Rent Report.
What amenities does 808 VINECREST have?
Some of 808 VINECREST's amenities include dishwasher, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 808 VINECREST currently offering any rent specials?
808 VINECREST is not currently offering any rent specials.
Is 808 VINECREST pet-friendly?
Yes, 808 VINECREST is pet friendly.
Does 808 VINECREST offer parking?
Yes, 808 VINECREST offers parking.
Does 808 VINECREST have units with washers and dryers?
No, 808 VINECREST does not offer units with in unit laundry.
Does 808 VINECREST have a pool?
Yes, 808 VINECREST has a pool.
Does 808 VINECREST have accessible units?
No, 808 VINECREST does not have accessible units.
Does 808 VINECREST have units with dishwashers?
Yes, 808 VINECREST has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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