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McKinney, TX
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7509 RENAISSANCE Boulevard
Last updated April 14 2019 at 1:28 AM

7509 RENAISSANCE Boulevard

7509 Renaissance Boulevard · No Longer Available
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Location

7509 Renaissance Boulevard, McKinney, TX 75070
Stonebridge Ranch

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
new construction
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
new construction
pet friendly
***All required forms and instructions are supplements to MLS listing. Only PROVIDED forms will be accepted at time of application***LUXURY TOWNHOME COMMUNITY IN WEST MCKINNEY. MODERN FRENCH-INSPIRED DESIGN. PERSONALIZED CUSTOM INTERIOR FINISHES DESIGNED TO EXCEED EXPECTATIONS. 5 INCH ENGINEERED WOOD FLOORS, GOURMET KITCHEN, GRANITE COUNTERS, 7 INCH BASEBOARDS, DEEP CROWN MOLDINGS, DESIGNER TILES, 42 INCH CUSTOM CABINETS, BOSCH STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND MUD CABINET. SHUTTERS. PETS ON A CASE BY CASE BASIS, NO SMOKING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7509 RENAISSANCE Boulevard have any available units?
7509 RENAISSANCE Boulevard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 7509 RENAISSANCE Boulevard have?
Some of 7509 RENAISSANCE Boulevard's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7509 RENAISSANCE Boulevard currently offering any rent specials?
7509 RENAISSANCE Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 7509 RENAISSANCE Boulevard pet-friendly?
Yes, 7509 RENAISSANCE Boulevard is pet friendly.
Does 7509 RENAISSANCE Boulevard offer parking?
Yes, 7509 RENAISSANCE Boulevard offers parking.
Does 7509 RENAISSANCE Boulevard have units with washers and dryers?
No, 7509 RENAISSANCE Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 7509 RENAISSANCE Boulevard have a pool?
No, 7509 RENAISSANCE Boulevard does not have a pool.
Does 7509 RENAISSANCE Boulevard have accessible units?
No, 7509 RENAISSANCE Boulevard does not have accessible units.
Does 7509 RENAISSANCE Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 7509 RENAISSANCE Boulevard has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
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Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

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