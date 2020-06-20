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2158 Meadowmont Dr
Last updated May 15 2020 at 2:21 AM

2158 Meadowmont Dr

2158 Meadowmont Drive · (412) 833-5405
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Location

2158 Meadowmont Drive, Upper St. Clair, PA 15241

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,850

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4 Bed · 4 Bath

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
game room
parking
pool
garage
media room
FABULOUS LARGE 4 BEDROOM HOME LOCATED IN THE DESIRABLE MONTCLAIR ESTATES WHICH HAS A SWIMMING POOL TO ENJOY WITH FAMILY & FRIENDS;HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT,THE CENTER HALL LEADS TO A LARGE EAT-IN EQUIPPED KITCHEN W/ A NEW FANTASTIC STAINLESS SAMSUNG 4 DOOR REFRIGERATOR;KITCHEN LEADS TO A LARGE FAMILY ROOM WITH A FIREPLACE & BOOKSHELVES, & THE 46"MOUNTED TV OVER THE FIREPLACE STAYS!! THE 4 BEDROOMS ARE SPACIOUS, AND A QUEEN SIZE MURPHY BED IN THE GAME ROOM WILL BE PERFECT FOR GUESTS TO STAY OVERNIGHT; BOOKSHELVES BUILTIN ALSO IN THE GAME ROOM; ELECTRIC AWNINGS FOR THE PATIO;GAZEBO & OPEN SHED; TANK-LESS WATER HEATER; FOR YOUR CONVENIENCE THERE'S A FANTASTIC GOVERNOR'S DRIVEWAY; MINUTES TO THE USC COMMUNITY CENTER; USC SCHOOL DISTRICT IS NATIONALLY KNOWN FOR ITS EXCELLENCE IN EDUCATION; A SHORT DISTANCE TO GROCERY STORES, MOVIE THEATERS,&THE "T" (LIGHT TRANSIT) TO DOWNTOWN PITTSBURGH, HEINZ FIELD AND PNC PARK.PET DEPOSIT IS REQUIRED. HSA & PAN PAR FORMS MUST BE SIGNED 24 HOURS BEFORE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2158 Meadowmont Dr have any available units?
2158 Meadowmont Dr has a unit available for $2,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2158 Meadowmont Dr have?
Some of 2158 Meadowmont Dr's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2158 Meadowmont Dr currently offering any rent specials?
2158 Meadowmont Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 2158 Meadowmont Dr pet-friendly?
Yes, 2158 Meadowmont Dr is pet friendly.
Does 2158 Meadowmont Dr offer parking?
Yes, 2158 Meadowmont Dr does offer parking.
Does 2158 Meadowmont Dr have units with washers and dryers?
No, 2158 Meadowmont Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 2158 Meadowmont Dr have a pool?
Yes, 2158 Meadowmont Dr has a pool.
Does 2158 Meadowmont Dr have accessible units?
No, 2158 Meadowmont Dr does not have accessible units.
Does 2158 Meadowmont Dr have units with dishwashers?
Yes, 2158 Meadowmont Dr has units with dishwashers.
Does 2158 Meadowmont Dr have units with air conditioning?
No, 2158 Meadowmont Dr does not have units with air conditioning.
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