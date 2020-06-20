All apartments in Troy
Find more places like 655 ROBINWOOD Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Troy, MI
/
655 ROBINWOOD Drive
Last updated May 28 2020 at 8:57 PM

655 ROBINWOOD Drive

655 Robinwood Drive · (248) 385-7707
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Troy
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

655 Robinwood Drive, Troy, MI 48083

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$1,650

Click to see floorplan

4 Bed · 2 Bath · 1554 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
LOCATED ACROSS PARK & SCHOOL !! WELCOME HOME TO BEAUTIFUL 4 BEDROOM RANCH WITH OPEN FLOOR PLAN ON CORNER LOT IN WEST TROY SCHOOL DISTRICT. CENTRALLY LOCATED TO LIBRARY, PARKS & ALL SHOPPING. UPDATED & SPACIOUS KITCHEN FEATURING MAPLE CABINETS & PLENTY OF COUNTER SPACE. NATURAL LIGHT IN KITCHEN FROM 2 SKYLIGHTS. STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDED. ENJOY YEAR ROUND SCENIC VIEWS RIGHT FROM THE PICTURE WINDOW IN THE LIVING ROOM. FAMILY RM FEATURES NATURAL FIREPLACE W/BRICK. MB WITH PRIVATE 1/2 BATH & WALK-IN CLOSET. CONVENIENT FIRST FLOOR LAUNDRY. FRESHLY PAINTED INSIDE AND OUTSIDE. OPEN BASEMENT FOR EXTRA STORAGE. UPDATED BATH, FLOORING IN LIVING ROOM & KITCHEN. A SHED FOR ALL YOUR EXTRA TOOLS. MORSE ELEMENTARY, BAKER MIDDLE & TROY HIGH. CREDIT/ EMPLOYMENT VERIFICATION, NO PETS, NO SMOKING, 18-24 MONTH LEASE PREFERRED. AGENT OWNED. IMMEDIATE OCCUPANCY. MINIMUM 650 CREDIT SCORE. LICENSED AGENT MUST BE PHYSICALLY PRESENT AT ALL SHOWINGS. FOR INFO CONTACT JOY AT 248 385 7707.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 655 ROBINWOOD Drive have any available units?
655 ROBINWOOD Drive has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 655 ROBINWOOD Drive have?
Some of 655 ROBINWOOD Drive's amenities include in unit laundry, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 655 ROBINWOOD Drive currently offering any rent specials?
655 ROBINWOOD Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 655 ROBINWOOD Drive pet-friendly?
No, 655 ROBINWOOD Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Troy.
Does 655 ROBINWOOD Drive offer parking?
No, 655 ROBINWOOD Drive does not offer parking.
Does 655 ROBINWOOD Drive have units with washers and dryers?
Yes, 655 ROBINWOOD Drive offers units with in unit laundry.
Does 655 ROBINWOOD Drive have a pool?
No, 655 ROBINWOOD Drive does not have a pool.
Does 655 ROBINWOOD Drive have accessible units?
No, 655 ROBINWOOD Drive does not have accessible units.
Does 655 ROBINWOOD Drive have units with dishwashers?
Yes, 655 ROBINWOOD Drive has units with dishwashers.
Does 655 ROBINWOOD Drive have units with air conditioning?
No, 655 ROBINWOOD Drive does not have units with air conditioning.
Have a question for 655 ROBINWOOD Drive?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Gables of Troy
500 Coachman Dr
Troy, MI 48083
Somerset Park
1911 Golfview Dr
Troy, MI 48084
Regent’s Club of Troy
2751 Melcombe Cir
Troy, MI 48084
Three Oaks Apartments
4154 Three Oaks Boulevard
Troy, MI 48098

Similar Pages

Troy 1 BedroomsTroy 2 Bedrooms
Troy Apartments with PoolTroy Dog Friendly Apartments
Troy Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIAnn Arbor, MIFarmington Hills, MISouthfield, MIWarren, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MIWestland, MI
Flint, MIDearborn, MINovi, MIRoseville, MIYpsilanti, MIRochester Hills, MIAuburn Hills, MIPontiac, MI
Madison Heights, MIDearborn Heights, MIOak Park, MIPlymouth, MIRomulus, MISouth Lyon, MIBrighton, MIMonroe, MI

Apartments Near Colleges

Walsh College of Accountancy and Business AdministrationMott Community College
Concordia University-Ann ArborCollege for Creative Studies
Lawrence Technological University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity