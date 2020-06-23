4332 Clare Lane

Amenities
Great Brick Ranch / Harwood Floors / Huge Shop or Extra Storage / No Garage / Great Private Back Yard/ Great Location - THIS IS AN AWESOME HOME.....GRANPA'S BUNGELOW. COUNTRY LIVING AT IT'S BEST.
DON'T LET THE OUTSIDE FOOL YOU, THIS IS A GREAT HOME CLOSE TO EVERYTHING.
HOME OFFERS GORGEOUS HARDWOOD FLOORS...........REAL HARDWOOD FLOORS ALL THROUGHOUT.
THIS HOME HAS SPACIOUS LIVINGROOM WITH LARGE PICTURE WINDOWS AND HARDWOOD FLOORS.
GOURMET KITCHEN WITH UPGRADED APPLIANCES, PLENTY OF CABINET SPACE AND COUNTER SPACE TOO.
THERE IS AN AREA IN KITCHEN FOR A DINING ROOM TABLE.
SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH LARGE PICTURE WINDOWS AND AMPLE CLOSET SPACE.
THERE ARE 2 ADDITIONAL ROOMS WITH NICE SIZE CLOSETS.
HOME ALSO OFFERS A HUGE AREA FOR A SHOP OR EXTRA STORAGE. HOME LOOKS AS IF IT HAS A GARAGE BUT THIS AREA IS ACTUALLY A LARGE SHOP, EXERCISE ROOM OR STORAGE. THIS AREA IS THE SAME AREA AS THE GARAGE AND THERE IS NOT A GARAGE
COME ENJOY COOKOUTS OR ENTERTAIN FRIENDS ON SUPER LARGE PRIVATE BACK YARD.
GREAT LOCATION TOO. HOME IS CLOSE TO GREYSTONE POWER IN DOUGLASVILLE. JUST MINUTES FROM SHOPPING, RESTAURANTS AND ARBOR PLACE MALL. EASY ACCESS TO INTERSTATE, THE AIRPORT OR TOWARDS ATLANTA OR NORTHSIDE.
SCHOOLS:
LITHIA SPRINGS ELEMENTARY
TURNER MIDDLE
LITHIA SPRINGS HIGH
PLEASE CALL OUR OFFICE FOR AN EASY APPOINTMENT. HOME WILL LEASE QUICKLY, PROBABLY TO THE FIRST FOLKS THAT SEE IT.
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable
IF YOU WOULD LIKE TO SEE MORE PICTURES OF THIS HOME OR OTHER HOMES, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.RentWithHeritage.com
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HURRY!!!.....THIS IS A GREAT HOME AND IT WILL LEASE QUICKLY.
APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
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No Pets Allowed
(RLNE3396367)