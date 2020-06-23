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Lithia Springs, GA
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4332 Clare Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4332 Clare Lane

4332 Clare Lane · No Longer Available
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Location

4332 Clare Lane, Lithia Springs, GA 30122

Amenities

hardwood floors
garage
recently renovated
gym
extra storage
Unit Amenities
extra storage
hardwood floors
recently renovated
Property Amenities
gym
garage
Great Brick Ranch / Harwood Floors / Huge Shop or Extra Storage / No Garage / Great Private Back Yard/ Great Location - THIS IS AN AWESOME HOME.....GRANPA'S BUNGELOW. COUNTRY LIVING AT IT'S BEST.

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REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable

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TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE.

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APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE3396367)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4332 Clare Lane have any available units?
4332 Clare Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lithia Springs, GA.
What amenities does 4332 Clare Lane have?
Some of 4332 Clare Lane's amenities include hardwood floors, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4332 Clare Lane currently offering any rent specials?
4332 Clare Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 4332 Clare Lane pet-friendly?
No, 4332 Clare Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lithia Springs.
Does 4332 Clare Lane offer parking?
Yes, 4332 Clare Lane does offer parking.
Does 4332 Clare Lane have units with washers and dryers?
No, 4332 Clare Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 4332 Clare Lane have a pool?
No, 4332 Clare Lane does not have a pool.
Does 4332 Clare Lane have accessible units?
No, 4332 Clare Lane does not have accessible units.
Does 4332 Clare Lane have units with dishwashers?
No, 4332 Clare Lane does not have units with dishwashers.
Does 4332 Clare Lane have units with air conditioning?
No, 4332 Clare Lane does not have units with air conditioning.
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