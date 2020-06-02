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Gateway, FL
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11561 Villa Grand
Last updated June 2 2020 at 12:02 AM

11561 Villa Grand

11561 Villa Grand · (239) 770-1785
COVID-19 Update
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Location

11561 Villa Grand, Gateway, FL 33913

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 703 · Avail. now

$1,250

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

pet friendly
stainless steel
gym
pool
clubhouse
Unit Amenities
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11561 Villa Grand have any available units?
11561 Villa Grand has a unit available for $1,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 11561 Villa Grand have?
Some of 11561 Villa Grand's amenities include pet friendly, stainless steel, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11561 Villa Grand currently offering any rent specials?
11561 Villa Grand isn't currently offering any rent specials.
Is 11561 Villa Grand pet-friendly?
Yes, 11561 Villa Grand is pet friendly.
Does 11561 Villa Grand offer parking?
No, 11561 Villa Grand does not offer parking.
Does 11561 Villa Grand have units with washers and dryers?
No, 11561 Villa Grand does not offer units with in unit laundry.
Does 11561 Villa Grand have a pool?
Yes, 11561 Villa Grand has a pool.
Does 11561 Villa Grand have accessible units?
No, 11561 Villa Grand does not have accessible units.
Does 11561 Villa Grand have units with dishwashers?
No, 11561 Villa Grand does not have units with dishwashers.
Does 11561 Villa Grand have units with air conditioning?
No, 11561 Villa Grand does not have units with air conditioning.
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