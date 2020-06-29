1174 EAST OCEAN BLVD #6

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1174 EAST OCEAN #6 RENT READY 1/2 OFF FIRST MONTH RENT - BEAUTIFUL CONDO BY THE BEACH VERY SPACIOUS UNIT WITH LOTS OF STORAGE
THIS 2 BEDROOM 1 BATH VERY SPACIOUS CONDO IS INCREDIBLY CLOSE PROXIMITY TO DOWNTOWN LONG BEACH AND METRO. THE BOARDWALK ON THE BEACH IS ACCESSIBLE THROUGH A PRIVATE ENTRANCE OF THE BUILDING LEADING TO RESTAURANTS, THE L B AQUARIUM AND THE BEAUTIFUL HARBOR. IN A GATED SECURED BUILDING WITH PRIVATE UNDERGROUND PARKING SPOT IN HOUSE LAUNDRY UNIT (AS IS) VERY LARGE COMMUNITY DECK AND BBQ WITH ACCESS TO THE BEACH OTHER FEATURES INCLUDE: WINDOW SHUTTERS, CEILING FANS, HARDWOOD AND TILE FLOORS, LOTS OF STORAGE/CLOSET SPACE, CUSTOM FRESH PAINT, KITCHEN INCLUDES STAINLESS STEEL DOUBLE DOOR REFRIGERATOR, STAINLESS STEEL DISH WASHER, NEW STAINLESS STEEL STOVE, GRANITE COUNTER TOPS, NEWER KITCHEN CABINETS, CENTRAL HEAT, CEILING FANS IN BEDROOMS AND DINING ROOM
THIS UNIT IS VACANT READY TO MOVE IN AND SHOWED BY APPOINTMENT ONLY
CALL DORIS (562) 987-3239 OR SAL (562) 344-4285
ONE YEAR LEASE
NO CO-SIGNOR / ONE ASSIGNED PARKING SPACE
NON SMOKING UNIT
SMALL DOG OR CAT UP TO 15 LBS WITH EXTRA DEPOSIT
CAT$250
DOG$500
RENT $2,600
SEC DPT $2,700
APPLICATION FEE $30
(RLNE5074915)