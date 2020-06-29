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Long Beach, CA
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1174 EAST OCEAN BLVD #6
Last updated April 4 2020 at 4:25 AM

1174 EAST OCEAN BLVD #6

1174 East Ocean Boulevard · No Longer Available
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Location

1174 East Ocean Boulevard, Long Beach, CA 90802
Bixby Park

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
bbq/grill
1174 EAST OCEAN #6 RENT READY 1/2 OFF FIRST MONTH RENT - BEAUTIFUL CONDO BY THE BEACH VERY SPACIOUS UNIT WITH LOTS OF STORAGE

THIS 2 BEDROOM 1 BATH VERY SPACIOUS CONDO IS INCREDIBLY CLOSE PROXIMITY TO DOWNTOWN LONG BEACH AND METRO. THE BOARDWALK ON THE BEACH IS ACCESSIBLE THROUGH A PRIVATE ENTRANCE OF THE BUILDING LEADING TO RESTAURANTS, THE L B AQUARIUM AND THE BEAUTIFUL HARBOR. IN A GATED SECURED BUILDING WITH PRIVATE UNDERGROUND PARKING SPOT IN HOUSE LAUNDRY UNIT (AS IS) VERY LARGE COMMUNITY DECK AND BBQ WITH ACCESS TO THE BEACH OTHER FEATURES INCLUDE: WINDOW SHUTTERS, CEILING FANS, HARDWOOD AND TILE FLOORS, LOTS OF STORAGE/CLOSET SPACE, CUSTOM FRESH PAINT, KITCHEN INCLUDES STAINLESS STEEL DOUBLE DOOR REFRIGERATOR, STAINLESS STEEL DISH WASHER, NEW STAINLESS STEEL STOVE, GRANITE COUNTER TOPS, NEWER KITCHEN CABINETS, CENTRAL HEAT, CEILING FANS IN BEDROOMS AND DINING ROOM

THIS UNIT IS VACANT READY TO MOVE IN AND SHOWED BY APPOINTMENT ONLY
CALL DORIS (562) 987-3239 OR SAL (562) 344-4285

ONE YEAR LEASE
NO CO-SIGNOR / ONE ASSIGNED PARKING SPACE
NON SMOKING UNIT
SMALL DOG OR CAT UP TO 15 LBS WITH EXTRA DEPOSIT
CAT$250
DOG$500

RENT $2,600
SEC DPT $2,700
APPLICATION FEE $30

(RLNE5074915)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1174 EAST OCEAN BLVD #6 have any available units?
1174 EAST OCEAN BLVD #6 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 1174 EAST OCEAN BLVD #6 have?
Some of 1174 EAST OCEAN BLVD #6's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1174 EAST OCEAN BLVD #6 currently offering any rent specials?
1174 EAST OCEAN BLVD #6 is not currently offering any rent specials.
Is 1174 EAST OCEAN BLVD #6 pet-friendly?
Yes, 1174 EAST OCEAN BLVD #6 is pet friendly.
Does 1174 EAST OCEAN BLVD #6 offer parking?
Yes, 1174 EAST OCEAN BLVD #6 offers parking.
Does 1174 EAST OCEAN BLVD #6 have units with washers and dryers?
No, 1174 EAST OCEAN BLVD #6 does not offer units with in unit laundry.
Does 1174 EAST OCEAN BLVD #6 have a pool?
No, 1174 EAST OCEAN BLVD #6 does not have a pool.
Does 1174 EAST OCEAN BLVD #6 have accessible units?
No, 1174 EAST OCEAN BLVD #6 does not have accessible units.
Does 1174 EAST OCEAN BLVD #6 have units with dishwashers?
Yes, 1174 EAST OCEAN BLVD #6 has units with dishwashers.
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