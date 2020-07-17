809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114

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THIS SINGLE-STORY 3 BED 2 BATH CONDO VILLA IS LOCATED IN A GATED COMMUNITY CLOSE TO PERKINS ROWE AND THE MALL OF LA. WOOD FLOOR UNIT, SPACIOUS KITCHEN WITH CERAMIC TILE AND LARGE ISLAND BAR. THE MASTER SUITE HAS A VERY LARGE BEDROOM WHICH OPENS TO PRIVATE BATH WITH DOUBLE VANITIES, WHIRLPOOL TUB, SEPARATE WALKIN SHOWER, AND LARGE WALK-IN CLOSET. FLOOR PLAN INCLUDES A COMPUTER NOOK WITH PRIVACY DOOR. EACH CONDO FEATURES A 2 CAR GARAGE. THE ASSOCIATION MAINTAINS THE COMMON AREA, GATE, AND EXTERIOR UPKEEP OF EACH UNIT.