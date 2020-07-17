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809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114
Last updated June 30 2020 at 4:50 AM

809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114

809 Summer Breeze Drive · (225) 603-8265
COVID-19 Update
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Location

809 Summer Breeze Drive, East Baton Rouge County, LA 70820
South Burbank

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. Aug 7

$1,350

3 Bed · 2 Bath · 1467 sqft

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Amenities

on-site laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
carport
on-site laundry
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 have any available units?
809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 have?
Some of 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 currently offering any rent specials?
809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 is not currently offering any rent specials.
Is 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 pet-friendly?
Yes, 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 is pet friendly.
Does 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 offer parking?
Yes, 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 offers parking.
Does 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 have units with washers and dryers?
No, 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 does not offer units with in unit laundry.
Does 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 have a pool?
Yes, 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 has a pool.
Does 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 have accessible units?
No, 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 does not have accessible units.
Does 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 have units with dishwashers?
Yes, 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 has units with dishwashers.
Does 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 have units with air conditioning?
Yes, 809 Summer Breeze Dr. - 105, 3185 Balis Dr., Ste. 114 has units with air conditioning.
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