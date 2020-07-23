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2336 North WAYNE Avenue
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2336 North WAYNE Avenue

2336 North Wayne Avenue · (800) 462-5077
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2336 North Wayne Avenue, Chicago, IL 60614
Lincoln Park

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Amenities

hardwood floors
dishwasher
recently renovated
air conditioning
bbq/grill
courtyard
Unit Amenities
air conditioning
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2336 North WAYNE Avenue have any available units?
2336 North WAYNE Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 2336 North WAYNE Avenue have?
Some of 2336 North WAYNE Avenue's amenities include hardwood floors, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2336 North WAYNE Avenue currently offering any rent specials?
2336 North WAYNE Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2336 North WAYNE Avenue pet-friendly?
No, 2336 North WAYNE Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 2336 North WAYNE Avenue offer parking?
No, 2336 North WAYNE Avenue does not offer parking.
Does 2336 North WAYNE Avenue have units with washers and dryers?
No, 2336 North WAYNE Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 2336 North WAYNE Avenue have a pool?
No, 2336 North WAYNE Avenue does not have a pool.
Does 2336 North WAYNE Avenue have accessible units?
No, 2336 North WAYNE Avenue does not have accessible units.
Does 2336 North WAYNE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2336 North WAYNE Avenue has units with dishwashers.
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