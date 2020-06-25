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West Covina, CA
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1113 W Ituni St W
Last updated June 29 2019 at 2:16 PM

1113 W Ituni St W

1113 West Ituni Street · No Longer Available
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Location

1113 West Ituni Street, West Covina, CA 91790
Valinda

Amenities

granite counters
dishwasher
recently renovated
fireplace
media room
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
range
recently renovated
Property Amenities
media room
AWESOME HOME IN THE CENTER OF WEST COVINA. THIS BEAUTIFUL, WELL KEPT HOME OFFERS THREE BEDROOMS, TWO BATHROOMS. KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS. FOUR BURNER STOVE, MICROWAVE AND DISHWASHER ARE INCLUDED. MASTER BATHROOM HAS BEEN REMODELED LAST YEAR. COZY FIRE PLACE IN THE LIVING ROOM, FAMILY ROOM LEADING TO A BEAUTIFUL, WELL MAINTAINED BACK YARD. BEAUTIFUL WOOD AND TILE FLOORING. LOCATED ON A VERY QUITE STREET. CLOSE TO THE WEST COVINA PLAZA, EASTLAND CENTER, THEATERS, RESTAURANTS AND FREEWAYS. RENT INCLUDES GARDNER. NO PETS AND NO SMOKING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1113 W Ituni St W have any available units?
1113 W Ituni St W doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in West Covina, CA.
How much is rent in West Covina, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly West Covina Rent Report.
What amenities does 1113 W Ituni St W have?
Some of 1113 W Ituni St W's amenities include granite counters, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1113 W Ituni St W currently offering any rent specials?
1113 W Ituni St W is not currently offering any rent specials.
Is 1113 W Ituni St W pet-friendly?
No, 1113 W Ituni St W is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in West Covina.
Does 1113 W Ituni St W offer parking?
No, 1113 W Ituni St W does not offer parking.
Does 1113 W Ituni St W have units with washers and dryers?
No, 1113 W Ituni St W does not offer units with in unit laundry.
Does 1113 W Ituni St W have a pool?
No, 1113 W Ituni St W does not have a pool.
Does 1113 W Ituni St W have accessible units?
No, 1113 W Ituni St W does not have accessible units.
Does 1113 W Ituni St W have units with dishwashers?
Yes, 1113 W Ituni St W has units with dishwashers.
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