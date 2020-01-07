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149 South RODEO Drive
Last updated January 7 2020 at 12:42 AM

149 South RODEO Drive

149 South Rodeo Drive · No Longer Available
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Location

149 South Rodeo Drive, Beverly Hills, CA 90212
Beverly Hills

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
courtyard
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 149 South RODEO Drive have any available units?
149 South RODEO Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Beverly Hills, CA.
What amenities does 149 South RODEO Drive have?
Some of 149 South RODEO Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 149 South RODEO Drive currently offering any rent specials?
149 South RODEO Drive is not currently offering any rent specials.
Is 149 South RODEO Drive pet-friendly?
No, 149 South RODEO Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Beverly Hills.
Does 149 South RODEO Drive offer parking?
Yes, 149 South RODEO Drive offers parking.
Does 149 South RODEO Drive have units with washers and dryers?
Yes, 149 South RODEO Drive offers units with in unit laundry.
Does 149 South RODEO Drive have a pool?
No, 149 South RODEO Drive does not have a pool.
Does 149 South RODEO Drive have accessible units?
No, 149 South RODEO Drive does not have accessible units.
Does 149 South RODEO Drive have units with dishwashers?
Yes, 149 South RODEO Drive has units with dishwashers.
Does 149 South RODEO Drive have units with air conditioning?
Yes, 149 South RODEO Drive has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
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