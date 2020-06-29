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712 N Olive Street
Last updated October 14 2019 at 9:51 PM

712 N Olive Street

712 North Olive Street · No Longer Available
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Location

712 North Olive Street, Anaheim, CA 92805
The Colony

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
parking
recently renovated
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 712 N Olive Street have any available units?
712 N Olive Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Anaheim, CA.
How much is rent in Anaheim, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Anaheim Rent Report.
What amenities does 712 N Olive Street have?
Some of 712 N Olive Street's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 712 N Olive Street currently offering any rent specials?
712 N Olive Street is not currently offering any rent specials.
Is 712 N Olive Street pet-friendly?
No, 712 N Olive Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Anaheim.
Does 712 N Olive Street offer parking?
Yes, 712 N Olive Street offers parking.
Does 712 N Olive Street have units with washers and dryers?
No, 712 N Olive Street does not offer units with in unit laundry.
Does 712 N Olive Street have a pool?
No, 712 N Olive Street does not have a pool.
Does 712 N Olive Street have accessible units?
No, 712 N Olive Street does not have accessible units.
Does 712 N Olive Street have units with dishwashers?
No, 712 N Olive Street does not have units with dishwashers.
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