19703 Big Timber Drive

Amenities
**NOW OFFERING $200 OFF THE FIRST MONTHS RENT**
Price: $1550
Security Deposit: $1350
Processing fee: $200
Sq Feet: 2674
Bedroom: 3
Baths: 2
Heating: Central
Cooling: Central
Appliances: None
Extras: LOOK! SPACIOUS 4 BEDROOM, 3.5 BATH HOME PRICED TO LEASE FAST! SPLIT PLAN, 2 MASTER BEDROOMS WITH MORE THAN ENOUGH STORAGE SPACE, SPACIOUS ADDITIONAL BEDROOMS, LIVING AREA WITH FIREPLACE FOR COZY NIGHTS. KITCHEN WITH PLENTY OF CABINET AND COUNTER SPACE. LOVELY BALCONY AREA TO ENJOY A COOL NIGHT. GAME ROOM FOR ADDITIONAL ENTERTAINING SPACE. GREAT SIZED BACK YARD ALL LOCATED ON LARGE CORNER LOT WITH HUGE BEAUTIFUL TREES. APPLY TODAY THIS DEAL WON'T LAST LONG! ASK ABOUT OUR RENT SPECIAL
Real Property Management Preferred
P 281.894.9111 | F 877.699.6913
This property allows self guided viewing without an appointment. Contact for details.