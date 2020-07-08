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Atascocita, TX
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19703 Big Timber Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

19703 Big Timber Drive

19703 Big Timber Drive · No Longer Available
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Location

19703 Big Timber Drive, Atascocita, TX 77346

Amenities

patio / balcony
pet friendly
fireplace
game room
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
game room
cats allowed
dogs allowed
**NOW OFFERING $200 OFF THE FIRST MONTHS RENT**

Price: $1550
Security Deposit: $1350
Processing fee: $200
Sq Feet: 2674
Bedroom: 3
Baths: 2
Heating: Central
Cooling: Central
Appliances: None

Extras: LOOK! SPACIOUS 4 BEDROOM, 3.5 BATH HOME PRICED TO LEASE FAST! SPLIT PLAN, 2 MASTER BEDROOMS WITH MORE THAN ENOUGH STORAGE SPACE, SPACIOUS ADDITIONAL BEDROOMS, LIVING AREA WITH FIREPLACE FOR COZY NIGHTS. KITCHEN WITH PLENTY OF CABINET AND COUNTER SPACE. LOVELY BALCONY AREA TO ENJOY A COOL NIGHT. GAME ROOM FOR ADDITIONAL ENTERTAINING SPACE. GREAT SIZED BACK YARD ALL LOCATED ON LARGE CORNER LOT WITH HUGE BEAUTIFUL TREES. APPLY TODAY THIS DEAL WON'T LAST LONG! ASK ABOUT OUR RENT SPECIAL

Real Property Management Preferred
P 281.894.9111 | F 877.699.6913
This property allows self guided viewing without an appointment. Contact for details.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19703 Big Timber Drive have any available units?
19703 Big Timber Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atascocita, TX.
What amenities does 19703 Big Timber Drive have?
Some of 19703 Big Timber Drive's amenities include patio / balcony, pet friendly, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19703 Big Timber Drive currently offering any rent specials?
19703 Big Timber Drive is not currently offering any rent specials.
Is 19703 Big Timber Drive pet-friendly?
Yes, 19703 Big Timber Drive is pet friendly.
Does 19703 Big Timber Drive offer parking?
No, 19703 Big Timber Drive does not offer parking.
Does 19703 Big Timber Drive have units with washers and dryers?
No, 19703 Big Timber Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 19703 Big Timber Drive have a pool?
No, 19703 Big Timber Drive does not have a pool.
Does 19703 Big Timber Drive have accessible units?
No, 19703 Big Timber Drive does not have accessible units.
Does 19703 Big Timber Drive have units with dishwashers?
No, 19703 Big Timber Drive does not have units with dishwashers.
Does 19703 Big Timber Drive have units with air conditioning?
No, 19703 Big Timber Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
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