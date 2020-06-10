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375 PLUM CREEK Drive
Last updated May 30 2020 at 7:58 PM

375 PLUM CREEK Drive

375 Plum Creek Drive · (847) 338-8980
COVID-19 Update
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Location

375 Plum Creek Drive, Wheeling, IL 60090

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 506 · Avail. now

$1,430

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2 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
air conditioning
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microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 375 PLUM CREEK Drive have any available units?
375 PLUM CREEK Drive has a unit available for $1,430 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Wheeling, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Wheeling Rent Report.
What amenities does 375 PLUM CREEK Drive have?
Some of 375 PLUM CREEK Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 375 PLUM CREEK Drive currently offering any rent specials?
375 PLUM CREEK Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 375 PLUM CREEK Drive pet-friendly?
No, 375 PLUM CREEK Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wheeling.
Does 375 PLUM CREEK Drive offer parking?
Yes, 375 PLUM CREEK Drive does offer parking.
Does 375 PLUM CREEK Drive have units with washers and dryers?
No, 375 PLUM CREEK Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 375 PLUM CREEK Drive have a pool?
Yes, 375 PLUM CREEK Drive has a pool.
Does 375 PLUM CREEK Drive have accessible units?
No, 375 PLUM CREEK Drive does not have accessible units.
Does 375 PLUM CREEK Drive have units with dishwashers?
Yes, 375 PLUM CREEK Drive has units with dishwashers.
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